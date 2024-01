Os momentos mais desconfortáveis do ‘Globo de Ouro’ ao longo dos anos

Os prêmios Golden Globes têm sido considerados há muito tempo como um dos mais importantes, principalmente por reconhecerem os melhores trabalhos do mundo cinematográfico no último ano. Durante a cerimônia, é possível observar diversas emoções que tomam conta não apenas dos presentes, mas também dos espectadores.

Graças a uma nova edição desses prêmios, os usuários nas redes sociais têm se encarregado de lembrar alguns momentos vergonhosos que ocorreram durante a cerimônia. Aqui estão alguns deles:

Arnold Schwarzenegger e Alejandro González Iñárritu

Em 2007, o diretor mexicano Alejandro González Iñárritu recebeu o prêmio de melhor diretor por seu filme 'Babel'. Naquele momento, Arnold Schwarzenegger foi o famoso encarregado de entregar o prêmio e, diante desse fato, o cineasta teve a ideia de fazer uma piada, dizendo: "Tinha todos os papéis em ordem, Governador", devido ao fato de que, quando o ator era Governador da Califórnia, ele estava a favor das deportações e, além disso, alguns meses antes, ele havia dito que os mexicanos tinham que se adaptar aos costumes dos Estados Unidos e deixar para trás o comportamento de seu país de origem.

Desta forma, todos os presentes entenderam a piada da melhor maneira, incluindo o protagonista de filmes como "Exterminador do Futuro", "Predador", "True Lies", entre outros. No entanto, alguns telespectadores afirmaram que o momento foi um pouco desconfortável.

Lady Gaga e Leonardo DiCaprio

Outra das cenas que chamou muita atenção do público foi em 2016, quando Lady Gaga foi premiada por sua participação na série de terror "American Horror Story: Hotel". Naquele momento, enquanto passava perto de Leonardo DiCaprio, ele estava rindo e quando olhou para ela, fez uma cara de desagrado. Esse instante, sem dúvida, se tornou icônico e foi protagonista de vários memes nas redes sociais.

Jodie Foster

Durante o seu discurso de agradecimento em 2013, a atriz declarou-se abertamente homossexual. Primeiro, brincando sobre a preocupação que isso causava ao seu agente, e depois soltou a notícia:

"Espero que não estejam decepcionados porque não vou fazer um grande discurso revelando minha orientação sexual, porque eu já saí do armário há uns 1000 anos, na Idade da Pedra, quando uma jovem mulher contava para seus amigos de confiança, família e colegas de trabalho e, gradualmente, orgulhosamente contava para todo mundo que conhecia", disse.

Jamie Foxx

No ano 2016, além dos momentos memoráveis protagonizados por Di Caprio e Lady Gaga, também houve um incidente protagonizado pelo ator Jamie Foxx, e é que, durante a apresentação do vencedor de Melhor Trilha Sonora Original. Em um deslize verbal, Foxx anunciou incorretamente que o prêmio era para 'Straight Outta', quando na realidade correspondia a 'Os Oito Odiados'. O ator reconheceu seu erro e pediu desculpas pelo equívoco cometido.

Natalie Portman

No ano de 2018, a cerimônia do Golden Globes foi fortemente influenciada pela presença do movimento #MeToo, uma iniciativa destinada a denunciar o assédio sexual na indústria cinematográfica de Hollywood.

Num gesto de solidariedade com as vítimas de assédio, várias celebridades optaram por vestir de preto durante o evento. Em um momento destacado da premiação, a atriz Natalie Portman, ao apresentar o prêmio de Melhor Direção, enfatizou a ausência de mulheres na categoria ao declarar: "E aqui estão os indicados, todos eles homens", palavras que ressoaram em toda a plateia presente.

Jennifer Aniston e Brad Pitt

No ano de 2020, um dos encontros mais esperados era o tão aguardado reencontro entre Jennifer Aniston e Brad Pitt, já que ambos estavam indicados, gerando grande expectativa entre seus seguidores.

Embora o casal não tenha sido visto junto no tapete vermelho, o rosto de Jennifer Aniston foi capturado no momento em que Brad Pitt recebeu o prêmio de 'Melhor Ator Coadjuvante'. A expressão da atriz se tornou um dos momentos mais comoventes da cerimônia, deixando uma marca memorável na premiação.