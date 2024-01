Nicolas Cage reaparece no Globo de Ouro ao lado de sua esposa 33 anos mais jovem

Nicolas Cage comemorou seu 60º aniversário no Globo de Ouro 2024. O ator e sua esposa Riko Shibata passaram pelo pré-show do tapete vermelho da Variety and Entertainment Tonight antes da cerimônia de premiação no domingo, onde a estrela de Dream Scenario refletiu sobre o que descreveu como o “segundo aniversário mais épico da minha vida”.

"Estou vendo toda essa experiência como uma grande festa de aniversário", disse Cage, indicado para Melhor Atuação de um Ator Principal em um Musical ou Comédia. "É a minha festa de aniversário surrealista. Estou animado para ver todos vocês; Todos estão convidados para a minha festa de aniversário".

"Todos, todos, absolutamente", acrescentou, quando lhe perguntaram quem ele gostaria que cantasse "Parabéns pra você" durante a transmissão de domingo.

Nicolas Cage parece uma estrela de cinema ao lado de sua esposa de 27 anos de idade

O vencedor do Oscar vestiu um terno preto e dourado no tapete vermelho no domingo, enquanto sua esposa Shibata, de 27 anos, usava um casaco cor bordô e combinou com seu marido com uma bolsa preta ao seu lado.

Shibata é a quinta esposa de Nicolas Cage. O casal se conheceu em Shiga, Japão, e se casou em 16 de fevereiro de 2021, em um "casamento muito pequeno e íntimo no Hotel Wynn de Las Vegas", como disse um representante do ator à revista People na época.

Cage disse à revista Flaunt em outubro de 2021 que conheceu Shibata através de amigos em comum enquanto filmava seu filme de 2021, Prisoners of the Ghostland, no Japão. O casal fez sua estreia no tapete vermelho em julho de 2021, na estreia do filme Pig de Cage, e deram as boas-vindas à sua primeira filha juntos, August Francesca Coppola Cage, em setembro de 2022.

"Estou realmente felizmente casado. Eu sei que cinco é muito, mas acredito que desta vez fiz a escolha certa", disse Cage ao Los Angeles Times sobre seu casamento em janeiro de 2022.

Cage e Shibata deram as boas-vindas a August Francesca em 7 de setembro de 2022. August é o terceiro filho de Cage; ele já é pai de seus filhos Kal-El, de 16 anos, e Weston, de 31 anos, de relacionamentos anteriores.