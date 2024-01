Michael Bolton anuncia pausa na sua carreira após descobrir que tem tumor cerebral

NBC 'American Song Contest' (Semana 7, Semifinais Parte 2), Estreia ao vivo e tapete vermelho. Michael Bolton participa do programa da NBC 'American Song Contest' (Semana 7, Semifinal Parte 2), estreia ao vivo e tapete vermelho, no Universal Studios Hollywood em 02 de maio de 2022, em Universal City, Califórnia. (Foto de David Livingston/Getty Images) (David Livingston/Getty Images)

O reconhecido cantor americano Michael Bolton causou preocupação entre seus seguidores em 6 de janeiro ao publicar um comunicado em suas redes sociais, informando sobre a presença de um tumor cerebral. Para isso, ele usou sua conta no Instagram para se dirigir aos seus seguidores, começando com votos de um feliz ano novo. No entanto, mais adiante, ele compartilhou que esse tumor precisou ser operado e foi descoberto logo antes das festas, o que levou a um pronto atendimento médico.

"Quero começar desejando a todos um ano novo muito feliz e saudável! Também quero compartilhar que o 2023 terminou me apresentando alguns desafios muito inesperados. Logo antes das férias, descobri que tinha um tumor cerebral que exigia cirurgia imediata", indicou.

Além disso, Bolton informou que a cirurgia foi bem-sucedida e, como parte de seu processo de recuperação, ele tomará o tempo necessário. Isso significa que ele terá que fazer uma "pausa" em sua carreira artística e em suas apresentações no palco por um período indefinido.

No entanto, expressou sua gratidão a toda a sua equipe médica que o acompanhou durante esses dias difíceis. "Graças à minha incrível equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora estou me recuperando em casa e cercado pelo tremendo amor e apoio da minha família. Nos próximos meses, dedicarei meu tempo e energia à minha recuperação, o que significa que terei que fazer uma pausa temporária nas turnês", disse.

Por último, expressou o seu agradecimento a todos os seus seguidores e assegurou-lhes que se esforçará ao máximo para recuperar-se o mais rápido possível.

"Sempre é o mais difícil para mim decepcionar meus fãs ou adiar um show, mas não tenham dúvidas de que estou trabalhando duro para acelerar minha recuperação e voltar a me apresentar em breve. Sou mais do que grato por todo o amor e apoio que vocês generosamente me mostraram ao longo dos anos. Saibam que guardo suas mensagens positivas no meu coração e darei mais atualizações assim que puder. Muito amor sempre", explicou.