Margot Robbie poderá voltar a ser Barbie, mas não em uma sequência do filme: saiba todos os detalhes

O filme da Barbie foi um dos grandes sucessos de 2023. Margot Robbie interpretando a famosa boneca da Mattel e Ryan Gosling como Ken, protagonizaram o filme que teve o maior impacto na bilheteria mundial do ano passado.

Uma sequência do filme parece descartada. Recentemente, falou-se de um spin-off do Ken interpretado por Ryan Gosling, mas isso, por enquanto, só está em rumores.

O que parece estar em andamento, pelo menos na mente de Margot Robbie, é uma espécie de peça de teatro estilo musical da Barbie, dirigida novamente por Greta Gerwig. A mesma atriz australiana confirma isso em uma recente entrevista ao ‘Entertainment Tonight’, citada pela revista ‘Quien’.

“Acreditem em mim, esta não é a primeira vez que pensamos nisso; sim. É muito divertido quando você pode transformar tudo em um grande e louco número musical. Tudo é infinitamente mais divertido”, disse Margot Robbie na entrevista.

A diretora do filme, Greta Gerwig, está disposta a que isso aconteça de alguma forma, sem confirmar ainda que já estão trabalhando nisso.

"Realmente amo musicais. Quero dizer, nada me faria mais feliz. Então, adoraria um musical", disse Greta, que além de diretora é uma talentosa atriz.

Greta Gerwig Divulgação (Jaap Buitendijk)

O filme da Barbie arrecadou um total de US$ 1.360 milhões em todo o mundo. Dessa quantia, US$ 835,4 milhões correspondem à bilheteria norte-americana e US$ 524,6 milhões à bilheteria internacional.

Estreou em 21 de julho de 2023 e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria. Em seu primeiro fim de semana em cartaz, arrecadou US$ 53 milhões nos Estados Unidos, tornando-se o filme de maior bilheteria da semana.