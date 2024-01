Camila Cabello compartilha foto ao lado da "mais malvada" Selena Gomez

Camila Cabello, a cantora de 'Bam Bam', compartilhou uma foto emocionante em seu story no Instagram, abraçando afetuosamente Selena Gomez. Na imagem, Camila, usando um moletom preto e um gorro com um emoji de coração sobre o olho, abraça sorridente Selena, que está aconchegada sob um cobertor no sofá.

Na legenda, a ex-membro do Fifth Harmony descreve Selena como "a mais real, a mais malvada, a mais encantadora". A troca de carinho entre as duas amigas ocorre enquanto ambas provocam novos projetos musicais recentemente.

Camila Cabello compartilhou fotos em estúdio e com colaboradores musicais, indicando novas músicas. Em dezembro, ela brincou sobre seu ano, sugerindo novidades para o próximo ano.

Enquanto isso, Selena Gomez, cinco meses após lançar 'Single Soon', refletiu sobre sua carreira musical em uma entrevista, revelando planos para um possível novo álbum.

Camila-Cabello-story

Instagram / Story

Paixão pela atuação

Selena Gomez expressou seu desejo de focar mais na atuação, apesar de sentir ter "mais um álbum em si". Em uma entrevista recente ao podcast 'SmartLess', ela compartilhou sua paixão pela atuação e afirmou: "Eu queria ser atriz, nunca planejei ser cantora em tempo integral, mas aparentemente, esse hobby se transformou em algo mais."

Camila Cabello, em entrevista anterior à People, elogiou a amizade com Selena Gomez, destacando o apoio, lealdade e autenticidade da amiga. "Ela nunca está fingindo, e eu não sinto que tenho que fingir perto dela. Essas são as amizades mais valiosas", compartilhou Cabello, elogiando a abordagem autêntica de Gomez na indústria do entretenimento.

Camila Cabello se inspira na abordagem autêntica de Selena Gomez, elogiando a vulnerabilidade e honestidade da amiga. Ambas as artistas, conhecidas por sua autenticidade, continuam a ser modelos positivos na indústria do entretenimento.