BBB 24: shows e protegida; Wanessa Camargo abre coração na primeira festa

Wanessa Camargo foi ao BBB 24 que é muito mais do que a filha de Zezé di Camargo e, durante a primeira festa do reality show da Globo, ela resolveu revelar um segredo para os seus amigos de confinamento.

Depois do show, durante uma conversa na sala com Lucas Pizane, Juninho e Rodriguinho, a cantora pop disse que conhece alguns artistas internacionais e lamentou não ter ido ao show de Taylor Swift no Brasil. Mas, também enlouqueceu a web quando disse que esteve na apresentação do RBD.

BBB 24: Wanessa Camargo fala sobre amigos famosos (Reprodução/Globoplay)

“Eu fui porque eu conheço a Maitê, uma das integrantes é minha amiga. Fiquei com a família deles”, afirmou a sister do camarote do BBB 24. Logo em seguida, a famosa disse que é muito fã do trabalho de Taylor, resumindo tudo com um “eu amo”.

Quem é a protegida de Wanessa Camargo no BBB?

Depois da conversa descontraída, a cantora revelou que, em menos de uma semana, já tem uma protegida dentro do BBB 24. Em uma conversa com Thalyta e Michel, durante a primeira festa do Big Brother Brasil, ela não escondeu o jogo.

BBB 24: na festa, Wanessa Camargo revela quem é sua protegida no reality show (Reprodução/Globoplay)

Desta vez , na pista de dança da festa, Wanessa disse aos amigos o que pensa sobre alguns participantes do reality show. Neste momento, a advogada opina sobre Beatriz: “Eu tô falando que ela tem uma vibe muito boa, ela é muito iluminada. Ela tem uma energia muito boa”, disse a participante.

Em seguida, Wanessa Camargo concorda com a confinada: ,”Eu gosto muito dela. Eu bati de cara com ela muito. Dá vontade de proteger ela, porque ela é muito boazinha. Muito humilde. E é o tipo de pessoa que a galera faz de gato e sapato”, avalia. O papo entre eles continua, e a cantora concluiu: “Ela é uma forte candidata”.

