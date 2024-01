BBB 24: punição gravíssima no primeiro dia de festa; veja o que aconteceu

Em noite de festa no BBB 24, Deniziane, Marcus Vinicius e Alane receberam uma punição gravíssima nesta quarta-feira (10) e acabaram perdendo 500 estalecas cada. Segundo as normas do reality show da Globo, eles descumpriram a regra quando a líder da semana saiu de seu quarto especial e deixou os dois lá dentro.

A punição apareceu nos monitores da casa mais vigiada do Brasil, mas dentro do quarto margia, os participantes do Big Brother Brasil tentam entender o motivo para perder o dinheiro usado no confinamento: “Menos de 500! Gravíssima!”, surpreende-se Thalyta.

Ao conversar com a modelo Yasmin Brunet, a participante do BBB 24 lembrou do que aconteceu. Na conversa, a famosa que está no camarote falou sobre o quarto do líder e ela disse: “O pessoal deve estar lá no quarto sem ela”, indica a advogada.

BBB 24: participantes perdem 500 estalecas por vacilo (Reprodução/Globoplay)

A conversa ainda dominou um tempo grande do reality da Globo e Michel disse que a líder da primeira semana do BBB 24 foi apenas pedir um par de cílios e Beatriz confirmou: “É verdade, não pode ficar sem ela”.

Quem é a protegida de Wanessa Camargo no BBB?

Depois da conversa descontraída, a cantora revelou que, em menos de uma semana, já tem uma protegida dentro do BBB 24. Em uma conversa com Thalyta e Michel, durante a primeira festa do Big Brother Brasil, ela não escondeu o jogo.

BBB 24: na festa, Wanessa Camargo revela quem é sua protegida no reality show (Reprodução/Globoplay)

Desta vez , na pista de dança da festa, Wanessa disse aos amigos o que pensa sobre alguns participantes do reality show. Neste momento, a advogada opina sobre Beatriz: “Eu tô falando que ela tem uma vibe muito boa, ela é muito iluminada. Ela tem uma energia muito boa”, disse a participante.

Em seguida, Wanessa Camargo concorda com a confinada: ,”Eu gosto muito dela. Eu bati de cara com ela muito. Dá vontade de proteger ela, porque ela é muito boazinha. Muito humilde. E é o tipo de pessoa que a galera faz de gato e sapato”, avalia. O papo entre eles continua, e a cantora concluiu: “Ela é uma forte candidata”.

