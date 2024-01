‘A Sociedade da Neve’: 6 fotos reais do acidente nos Andes vs. as imagens do filme

No dia 13 de outubro de 1972, os jogadores da equipe de rugby Old Christians e vários acompanhantes partiram em um avião da Força Aérea Uruguaia de Montevidéu para o Chile para jogar uma partida.

A pouca distância de chegar ao seu destino, um erro de navegação fez com que a aeronave se chocasse contra uma geleira nos Andes. Dos 45 passageiros a bordo, apenas 29 sobreviveram ao impacto.

Eles se prepararam para resistir à fome, ao medo e à perda de dezenas de graus abaixo de zero. O mundo os deu como mortos e eles tiveram que recorrer a medidas extremas para sobreviver, incluindo canibalismo.

Após dois meses de resistência e a morte de vários de seus amigos, dois dos sobreviventes saíram em busca de ajuda e a encontraram. No final, apenas 16 passageiros foram resgatados em dezembro de 1972.

Agora, mais de 50 anos após os acontecimentos, a trágica e épica história de sobrevivência é contada novamente em um filme do diretor Juan Antonio Bayona: A Sociedade da Neve.

No filme aclamado pela crítica, várias fotos tiradas antes, durante e depois do acidente foram recriadas em detalhes, o que confere à produção da Netflix uma maior fidelidade aos fatos.

6 fotos do “milagre dos Andes” recriadas em ‘A sociedade da Neve’

Por isso, a seguir, apresentamos a comparação entre seis das imagens reais da chamada ‘tragédia ou milagre dos Andes’ e sua reprodução no filme, juntamente com dados do mesmo.

‘A Sociedade da Neve’ levou mais de 10 anos para ser produzida

Baseado no livro homônimo de Pablo Vierci, que reúne os depoimentos dos sobreviventes, o filme levou mais de dez anos para ser desenvolvido antes de chegar às telas e ao catálogo da Netflix.

“Descobri o livro enquanto pesquisava ‘O impossível’ (2012) e imediatamente quis transformá-lo em um filme. Desenvolvemos o projeto por mais de 10 anos, durante os quais trabalhamos de perto com Pablo Vierci (…), focando na história”, disse o cineasta à Netflix.

"Sempre fomos influenciados pelo profundo impacto que os fatos reais e o livro de Pablo tiveram sobre nós. A tragédia dos Andes é famosa em todo o mundo, mas tínhamos a sensação de que a história nunca tinha sido contada", explicou sobre sua motivação.

Imagem real do acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia e sua reprodução em 'A Sociedade da Neve'| (X)

A produção realizou uma investigação minuciosa

Durante a pré-produção, Bayona e sua equipe fizeram uma pesquisa e documentação minuciosa dos fatos, incluindo entrevistas com os sobreviventes e familiares das vítimas.

"Passamos mais de cem horas com os sobreviventes e foi um privilégio falar diretamente com eles quando surgiram perguntas. Até ligamos para eles do set. Também tivemos a sorte de os atores poderem entrar em contato com eles e com as famílias daqueles que não sobreviveram. Foi único", explicou Bayona à Netflix.

Imagem real do acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia e sua reprodução em 'A Sociedade da Neve'| (X)

Por sua vez, Vierci destacou: "Acredito que o que J.A. conseguiu foi combinar o íntimo e o emocional, aprofundando na personalidade de cada pessoa. Não estou falando apenas dos sobreviventes, mas também dos que morreram, através das lembranças tanto dos sobreviventes como dos familiares que entrevistamos".

Imagem real do acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia e sua reprodução em 'A Sociedade da Neve'| (X)

Foram filmadas cenas no local real do acidente

O filme foi gravado em vários locais, incluindo o local onde o avião caiu: Vale das Lágrimas.

"Foi incrível visitar o Vale das Lágrimas, no mesmo local e na mesma época do ano em que ocorreu o acidente. É um lugar fascinante e assustador. A primeira noite que passei lá foi uma das piores da minha vida", relatou o diretor em sua conversa com o gigante do streaming.

"O mal da altitude me fez perder a noção do tempo e a dor de cabeça constante era insuportável. Mas experimentar o frio extremo, a falta de oxigênio e o cansaço constante nos ajudou a compreender o que os personagens principais passaram. Viajamos para os Andes até três vezes durante a produção e filmar algumas cenas lá foi uma experiência inesquecível", disse.

Imagem real do acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia e sua reprodução em 'A Sociedade da Neve'| (X)

Os sobreviventes e familiares das vítimas aprovam o filme

Ao contrário de outros projetos sobre a tragédia dos Andes, ‘A Sociedade da Neve’ obteve a aprovação tanto daqueles que sobreviveram quanto dos entes queridos daqueles que morreram.

"Chegar a um acordo com todos os sobreviventes e familiares dos falecidos foi vital para este projeto e todos responderam de forma unânime e favorável à proposta da história. Os sobreviventes foram fundamentais...", afirmou o cineasta espanhol à Netflix.

Imagem real do acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia e sua reprodução em 'A Sociedade da Neve'| (X)

Por sua vez, a produtora Belén Atienza expôs à plataforma: "No que diz respeito aos fatos reais, a responsabilidade foi imensa tanto para os sobreviventes como para os familiares dos falecidos, por isso desde o início abordamos nosso trabalho com respeito e comunicação constante".

"Mas acredito que foi principalmente o ângulo a partir do qual 'J' queria contar a história, colocando sobreviventes e falecidos no mesmo nível, o que contribuiu para criar o clima de respeito mútuo e confiança necessário para realizar o trabalho com tranquilidade", concluiu.

Filme vs Realidade.



Tudo graças a um grupo fantástico de atores e chefes de departamento - design de produção, figurino, cabelo e maquiagem, efeitos visuais, cinematografia - que foram capazes de recriar o que realmente aconteceu com esse nível de atenção aos detalhes.#SocietyOfTheSnow#LaSociedadDeLaNieve pic.twitter.com/UGVbsbgcEf — JA Bayona (@FilmBayona) 8 de janeiro de 2024

A Sociedade da Neve está disponível na Netflix desde 4 de janeiro de 2024.