A reação de Selena Gomez às piadas desconfortáveis sobre Barbie

A reação de Selena Gomez às piadas desconfortáveis sobre a Barbie Cantora demonstrou sua insatisfação com os comentários de Jo Koy (Instagram: @selenagomez)

Esses prêmios tão importantes no mundo do entretenimento como o Oscar e os Globos de Ouro sempre têm apresentadores que começam a animação com piadas muito sarcásticas sobre os principais atores e atrizes presentes nesses auditórios.

Nesta ocasião, foi a vez do Globo de Ouro 2024, que ficará marcado pela apresentação do comediante Jo Koy, e não exatamente porque ele fez o público rir com suas piadas, mas sim porque o efeito foi o oposto: causou desconcerto entre os profissionais da sétima arte nesta 81ª edição, que ainda tentava deixar para trás o histórico mais complicado desses prêmios.

A bateria de brincadeira que o comediante fez afetou muitos, incluindo a cantora Taylor Swift: “Qual é a grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL? No Globo de Ouro, temos menos fotos de Taylor Swift”, disse Jo Koy, conforme relatado pelo portal Europa FM.

Nesse mesmo instante, a câmera focava em Swift e sua expressão constrangida, sendo celebrado o seu gole na taça para demonstrar a vergonha que os espectadores também estavam sentindo.

Selena Gómez e a vergonha

Mas das expressões de descontentamento que mais chamaram a atenção nas redes sociais, uma das mais notáveis foi a de Selena Gomez, que não conseguiu disfarçar a vergonha alheia que sentiu ao ouvir uma das várias piadas do comediante sobre o filme Barbie.

Jo Koy caracterizou a Barbie como "um filme baseado em uma boneca com seios grandes" e acrescentou, para completar o incômodo, que ela passa "de ser uma beleza perfeita a ter mau hálito, celulite e pés planos, ou como os diretores de elenco chamam de atuar".

A piada, à qual também reagiu o elenco do filme de Greta Gerwig, tinha a intenção de fazer uma análise do sucesso do filme sobre a boneca da Mattel, mas não foi muito acertada.

As desculpas de Jo Koy

Vários dos colegas da protagonista de Only Murders in the Building também tiveram uma reação de irritação, como foi o caso do ator Harrison Ford, que, ao ouvir a suposta piada, olhou para baixo e balançou a cabeça incrédulo.

Margot Robbie, Emma Stone, Helen Mirren e Ayo Edebiri foram capturadas pelas câmeras com as mesmas expressões desoladas devido ao comentário inadequado.

Quando o apresentador percebeu que as piadas não estavam recebendo a aprovação do público, ele se desculpou dizendo que “nem todas as piadas ele havia escrito”.