Zac Efron cala bocas depois de ser criticado por sua aparência e reaparecer “tão bonito como antes”

Zac Efron tem sido considerado uma das grandes promessas de Hollywood e um dos homens mais bonitos desde que protagonizou a trilogia de High School Musical do Disney Channel no início dos anos 2000. Nos últimos anos, sua carreira decolou graças à sua participação em projetos cada vez mais ambiciosos. No entanto, em 2021, ele começou a ser muito criticado por seu rosto, pois começou a parecer visivelmente diferente.

Muitos assumiram que se tratava de uma intervenção estética mal feita, mas ninguém imaginou que sua mudança se deveu a um terrível acidente que o obrigou a passar por uma cirurgia reconstructiva que o deixou mal.

Zac Efron O ator tem sido criticado por sua transformação ao longo dos anos (TikTok)

A impressionante transformação de Efron e seu ‘retorno’ como o mais bonito

Nos últimos dias, Zac Efron surpreendeu com a impressionante transformação que passou para interpretar o ex-lutador e fisiculturista Kevin Von Erich no novo filme, Ricky Stanicky. O ator ganhou incríveis 170 libras para o papel através de rotinas de treinamento extremas em apenas sete meses. De acordo com os relatórios, Efron se concentrou em exercícios de alta intensidade (HIT) e realizou sessões de levantamento de peso, treinamento funcional e luta livre.

Independentemente do contexto, nas redes sociais, ele voltou a ser criticado por sua aparência, pois para alguns "perdeu todo o seu atrativo". "Zac Efron se tornou David Hasselhoff tão gradualmente que não percebemos"; "em que momento Zac Efron deixou de ser Zac Efron"; "Zac Efron poderia fazer uma adaptação de He-Man 🥴"; "Quando Zac Efron envelheceu tanto? Obviamente isso não tira o fato de ele ser um bom ator"; "Como ele está mal, onde está sua beleza?", lê-se nas redes sociais.

Felizmente, o ator calou a boca durante a turnê promocional do filme, demonstrando que continua sendo o galã de sempre e que não perdeu seu charme.

"QUE ALGUÉM ME DIGA DE ONDE ELE ESTÁ FEIO?????? PELO AMOR DE DEUS, ESSE HOMEM É LINDOO"; "Ele está tão lindo como antes". "Incrível que digam que Zac Efron já está feio!! Ele é um gato!!"; "Zac Efron não perdeu seu encanto, continua tão bonito como sempre", expressam internautas em redes sociais.

A verdade por trás da drástica mudança de Zac Efron

O ator revelou em 2023 durante uma entrevista com a Men's Health que em 2013 sofreu uma queda forte em sua casa que quebrou sua mandíbula, fazendo com que os músculos do rosto e da mandíbula tivessem que trabalhar mais duro.

Com o passar dos anos, a lesão começou a afetá-lo e enquanto estava sendo tratado por um fisioterapeuta para ajudá-lo a se recuperar, ele teve que recorrer a uma intervenção muito mais especializada. "Os músculos masseter simplesmente cresceram", lembrou Efron. "Eles simplesmente ficaram muito, muito grandes". O ator também falou sobre sua imagem corporal em geral, discutindo a pressão que sentiu ao ter que transformar seu físico para o filme Baywatch de 2017.

"Esse visual de Baywatch, não sei se é realmente alcançável. Há muito pouca água na pele. Portanto, não preciso fazer isso. Prefiro ter um pouco a mais, sabe, 2 a 3 por cento de gordura corporal", confessou.

Efron tomava diuréticos e também treinava em excesso, comia as mesmas três refeições todos os dias e não dormia o suficiente para manter o alto nível de energia que precisava para se manter em forma para o filme. O ator também apontou que as críticas o levaram a se afastar das redes sociais: “Se eu desse ouvidos ao que outras pessoas pensam de mim na medida em que possam pensar, definitivamente não poderia fazer esse trabalho”.