Will Smith em Matrix? Os atores que recusaram papéis icônicos que teriam mudado suas carreiras

Para muitos atores, aceitar ou rejeitar um papel pode significar a diferença entre o sucesso e o esquecimento, e Hollywood está cheia de histórias de papéis rejeitados ou quase rejeitados que se tornaram míticos. Desde Will Smith como protagonista de ‘Matrix’ até Jenna Ortega recusando aparecer em “Merlina”, contamos tudo sobre essas histórias fascinantes.

Leonardo DiCaprio, o eterno Jack Dawson de ‘Titanic’, inicialmente duvidou em aceitar o papel do herói romântico. Ele considerou o projeto “chato”, mas graças à persuasão do diretor James Cameron, ele finalmente se juntou ao sucesso cinematográfico que foi um marco em sua carreira.

Atores e atrizes que enfrentaram decisões-chave em suas carreiras

A joia da coroa das decisões cinematográficas pode ter sido a de Will Smith. Depois de aceitar ‘Independence Day’ e inicialmente recusar ‘Homens de Preto’, Smith se viu diante da oportunidade de protagonizar ‘Matrix’. Apesar da persuasão dos irmãos Wachowski, Smith optou por não fazer parte do filme.

Jenna Ortega, a protagonista da bem-sucedida série da Netflix ‘Wandinha’, inicialmente recusou a oferta de interpretar a filha de Gomez e Morticia em uma versão moderna. O medo de se comprometer com outro programa de televisão a fez hesitar, mas a participação de Tim Burton no projeto mudou sua perspectiva.

No caso de Arnold Schwarzenegger, o icônico ‘Exterminador do Futuro’ quase não teve seu rosto. Schwarzenegger resistiu ao papel, argumentando que o personagem tinha poucas falas de diálogo. No entanto, o diretor James Cameron o convenceu, assegurando-lhe que ele não seria apenas o vilão número um, mas também o herói, marcando assim o início de uma franquia de sucesso.

Decisões que mudaram uma carreira

Assim como James Cameron teve que convencer DiCaprio para o ‘Titanic’, ele também tentou fazer o mesmo com Matt Damon para o primeiro filme de ‘Avatar’, oferecendo-lhe o papel principal e uma porcentagem da bilheteria mundial, algo que Damon deixou passar e acabou perdendo mais de 200 milhões de dólares.

Finalmente, o ator que provavelmente disse não a grandes papéis mais vezes foi Eddie Murphy, que no auge de sua carreira disse não a ‘Os Caça-Fantasmas’, ‘Hora do Rush’ ao lado de Jackie Chan, ‘Conduzindo Miss Daisy’ e sua decisão mais infame, dizer não a ‘Uma Cilada para Roger Rabbit?’.