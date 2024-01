Tudo o que você precisa saber sobre a turnê de Laura Pausini: datas e países

Uma turnê que promete chegar aos países que mais demonstraram carinho por Laura Pausini está prestes a começar. A italiana anunciou através de suas redes sociais as datas e locais onde levará seus maiores sucessos. Uma das razões pelas quais a artista volta aos palcos é para celebrar 30 anos de carreira. Por esse motivo, ela continuará sua turnê pela Europa (Madri, Barcelona, Lisboa, Bruxelas, Paris, Zurique e Stuttgart), América do Sul (Cidade do México, Monterrey, Quito, Buenos Aires, São Paulo, Lima e Bogotá) e Estados Unidos (Miami, Houston, Chicago, Orlando e Los Angeles) antes de retornar a Nova York.

Em seu Instagram, Pausini expressou: “Até agora tem sido lindo! ❤️‍🔥 Nos vemos no resto da Itália a partir de 6 de janeiro, na Europa de 27 de janeiro a 16 de fevereiro, na América do Sul de 23 de fevereiro a 18 de março e na América do Norte de 21 de março a 6 de abril. Prontos como sempre para cantar e iluminar todas as cidades que visitaremos!”, acrescentou.

Em 2023, a intérprete de ‘En cambio no’, ‘Entre tú y mil mares’, ‘Víveme’ foi reconhecida como a “Pessoa do Ano” no Grammy Latino Awards.

Os fãs de Laura Pausini não hesitaram em deixar seus comentários em relação à turnê:

"O ano de 2024 já começou, Laura continua em turnê, mas com certeza já está trabalhando secretamente em algumas outras surpresas que vai fazer. Laura está sempre sonhando, então algo está sendo criado neste exato momento."

“De qualquer forma, você é insaciável. Comprei 8 ingressos para a turnê entre VENEZA, SEVILHA ROMA, EBOLI e agora vem BOLZANO, BOLONHA, PARIS e BARCELONA.”,

"Padova no dia 7, depois as duas datas de Bolonha (finalmente em casa). Sempre pronto para me emocionar com você, com você", são algumas das mensagens dos internautas.

Até o momento, não foram confirmados novos países para visitar, no entanto, há aqueles que aguardam ansiosamente seu show na América Latina.