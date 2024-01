Terra e Paixão: está definido quem fica com a terra vermelha no final da novela

Terra e Paixão: na justiça, Aline (Barbara Reis) leva a melhor e fica com as terras vermelhas; Antônio (Tony Ramos) é preso (Paulo Belote/Globo)

A disputa entre Antônio (Tony Ramos) e Aline (Bárbara Reis) pela posse da terra vermelha acaba até o último capítulo de Terra e Paixão. Em breve, o vilão e a protagonista da novela da Globo vão se enfrentar no tribunal para acabar de uma vez com todas com essa história.

Depois de muitas brigas e crimes, o personagem de Tony Ramos fica de frente ao juiz para explicar tudo que fez e ainda os motivos que levam ele a acreditar que a propriedade é dele e não da nora.

Porém, tudo começa a ser resolvido no capítulo desta quarta-feira (10), quando Vinícius (Paulo Rocha) começa a recuperar a memória e vira um personagem importante para a decisão final. Depois de tudo que fez Aline passar em Terra e Paixão, ele decide que é hora de falar aquilo que sabe perante a Justiça.

Terra e Paixão: no final da novela da Globo, Vinicius (Paulo Rocha) delata todos os crimes de Antônio (Tony Ramos) e faz Aline (Bárbara Reis) ficar com a terra vermelha (Léo Rosario/Globo)

Antônio e Irene (Glória Pires) ficam em choque, já que ele vai invadir o tribunal da novela da Globo e pedir a palavra ao juiz antes que o processo acabe. Vale destacar que este é um dos grande mistério envolvendo a história escrita por Walcyr Carrasco, que termina na sexta-feira (19).

A bomba explode no tribunal

Terra e Paixão: no tribunal, Aline (Bárbara Reis) e Antônio (Tony Ramos) decidem quem fica com a terra vermelha (Cadu Pilotto/Globo)

Ao recuperar a memória, o geólogo de Terra e Paixão revela tudo que sabe, deixando a mãe de João (Matheus Assis), aliviada. Neste momento, Vinicius diz que o vilão da novela das 21 horas armou contra a personagem de Bárbara Reis para roubar a terra vermelha.

As poucas falas de Vinicius deixam Irene e Antônio surpresos e com muito medo da decisão do juiz. Com isso, o clima fica tenso entre o vilão e Aline, que esperam a decisão judicial. Porém, no final de Terra e Paixão, a protagonista da novela fica com as terras e Antônio deixa o fórum de Nova Primavera muito contrariado.

A prisão de Antônio

Terra e Paixão: Antônio (Tony Ramos) leva a pior no final da novela e fica definitivamente atrás das grades (Manoella Mello/Globo)

No final da novela da Globo, o fazendeiro paga pelos seus crimes e não terá tempo de reverter a decisão judicial a favor de Aline. Momentos depois, ele será capturado pela polícia da cidade pelo atentado contra Lucinda (Débora Falabella).

Antônio será preso por Marino (Leandro Lima), marido da presidente da cooperativa Terra e Paixão. Em uma cena, o delegado dá a voz de prisão ao pai de Caio (Cauã Reymond), que deixa o local algemado.

