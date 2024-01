Saiba quanto Kate Middleton desembolsou para renovar seu guarda-roupa em 2023 e o que isso causou nas finanças da Família Real

Kate Middleton emergiu como a verdadeira trendsetter no cenário da moda britânica, exercendo seu poder de influência de maneira semelhante à sua falecida sogra, a Princesa Diana. Longe de depender apenas de influenciadores digitais e celebridades pop, a esposa de William tornou-se a voz silenciosa da moda, ditando tendências com suas escolhas de vestuário.

O balanço anual da moda real

Ao final de cada ano, especialistas em moda dos tabloides britânicos realizam a contagem dos looks mais marcantes de Kate Middleton, revelando o quanto a Princesa gastou em seu guarda-roupa. Em 2023, ela desembolsou impressionantes 72,4 mil dólares, uma redução considerável em relação aos 120 mil dólares de 2022. Essa tradição anual destaca a relevância econômica da influência fashion de Kate.

Elegância versátil: do luxo ao simples

Kate Middleton em evento de homenagem à rainha Elizabeth II — Foto: Getty Images

Kate é conhecida por sua habilidade de transitar entre o luxo e o modesto com naturalidade. Seja em um vestido de gala de uma grife renomada ou em um blazer acessível da Zara, Middleton domina a arte de se vestir de maneira impecável, independente do orçamento.

Estratégias de moda sustentável

Uma análise do site Page Six revelou que a redução nos gastos em 2023 deve-se à coragem de Middleton em repetir looks em eventos públicos e optar por acessórios mais acessíveis. Com 123 aparições públicas no ano, Kate surpreendeu ao mostrar que moda sustentável e elegância podem andar juntas.

Comparação com outras monarcas

Em comparação a outras monarcas europeias, Kate é apontada como menos propensa a reutilizar suas peças. Enquanto algumas nobres focam na reciclagem de moda, a Princesa de Gales destaca-se por sua abordagem única, ciente de seu papel como um ícone fashion que impulsiona a indústria britânica.

A popularidade de Kate na moda inglesa reside em sua imprevisibilidade. Ao optar por peças acessíveis em eventos glamorosos, como brincos de 30 dólares da Zara no Tapete Vermelho do BAFTA, ela se torna identificável ao público. Sua capacidade de transformar qualquer look em algo especial a consagrou como um ícone global da moda.

Fonte: Revista Monet