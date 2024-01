Remake de Elas por Elas: fim do namoro de Lara e Mário; detetive cai em golpe

Uma grande mentira vai colocar um ponto final no namoro de Mário (Lázaro Ramos) e Lara (Deborah Secco). O casal do remake de Elas por Elas se separa depois que o detive cai em um golpe cruel criado por Roberto (Cassio Gabus Mendes), e não perde a oportunidade de acabar com a felicidade da protagonista da novela da Globo.

A reviravolta no relacionamento dos personagens acontece depois que Fofoca acredita em uma mentira contada pelo advogado, que deseja ver a personagem de Deborah Secco arruinada. Vale destacar que os problemas do casal começam quando Lara descobre que Taís (Késia) foi a última amante de Átila (Sergio Guizé), seu falecido marido.

Amiga da advogada e irmã de Mário Fofoca, a modelo acaba sendo alvo de Roberto que descobre que ela espera um filho de Átila e espalha a fofoca. Mas, além disso, ele conta para a protagonista de Elas por Elas que o detetive sabia do relacionamento amoroso da irmã com o falecido, já que ele foi contratado para descobrir todas as amantes do empresário, mas não contou para protegê-la.

Remake de Elas por Elas: Roberto (Cassio Gabus Mendes) consegue separar Lara (Deborah Secco) e Mário Fofoca (Lázaro Ramos)

Ainda nos próximos capítulos do remake da Globo, Lara decide abandonar Mário de vez, principalmente depois que Taís confessa tudo para a protagonista vivida por Deborah Secco na novela das 18 horas.

Abalada e se sentindo traída pela amiga de infância, Lara mantém sua decisão de se separar de Mário. Em seus pensamentos, a advogada revela que se sentiu enganada pelo namorado e, durante alguns dias, vai mostrar toda sua fragilidade.

Remake de Elas por Elas: Mário (Lázaro Ramos) se declarou para Érica (Monique Alfradique)

Quem aproveita tudo isso é Roberto, que tenta convencê-la de que Mário já sabia de toda a situação e protegeu a integridade de Taís. Lara acredita nesta mentira e dispensa Mário Fofoca até do seu trabalho como detetive.

O personagem vivido por Lázaro Ramos em Elas por Elas também fica abalado, mas procura a amada para tentar uma reconciliação, mas a advogada da novela da Globo está decidida, mesmo ainda sendo apaixonada por ele .

