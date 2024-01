Paraíso Tropical: preso, Antenor vive momento emocionante na novela da Globo

Antenor (Tony Ramos) fica atrás das grades após subornar um policial durante uma blitz. Pensando que pode comprar todos ao seu redor, o empresário tenta escapar da fiscalização, mas acaba levando a pior nos próximos capítulos de Paraíso Tropical.

Mas, o momento de pânico do empresário também terá seus bons momentos. Acontece que atrás das grades, ele acaba se reconciliando com Belisário (Hugo Carvana), que é seu pai. Na cadeia, pai e filho conversam sobre o passado e começam a pensar no futuro da relação.

Paraíso Tropical: Antenor (Tony Ramos) é preso (Divulgação/Globo)

Antenor e Belisário se entendem?

A relação dos personagens de Paraíso Tropical está abalada há anos, mas depois de um período nebuloso começa a ganhar um desfecho na novela escrita por Gilberto Braga. Mas, antes disso, o empresário liga para Rodrigo (Carlos Casagrande), seu assessor no Grupo Cavalcanti, que está incomunicável.

Quem aciona Belisário é Otília (Yaçanã Martins), que não consegue falar com Rodrigo e vai até a casa de Virgínia (Yoná Magalhães) e conta sobre a prisão de Antenor, sensibilizando o pai, que decide providenciar um advogado.

Paraíso Tropical: Belisário (Hugo carvan ) olha vestido (Willian Andrade/Globo)

Como a reconciliação acontece?

Além do advogado, Belisário vai até a prisão onde Antenor está e tem uma conversa muito impactante com o pai. Na cena, o filho do empresário conta que entende os motivos do afastamento e faz um grande desabafo.

A cena emocionante de Paraíso Tropical termina com Antenor e Belisário se abraçando, indicando que a reconciliação está no começo. O empresário consegue deixar a prisão e sai ao lado do pai.

Paraíso Tropical: Fabiana (Maria Fernanda Cândido) descobre que Antenor (Tony Ramos) não vai se divorciar (Renato Rocha Miranda/Globo)

Porém, o personagem de Tony Ramos será indiciado por corrupção ativa e ainda terá que comparecer à delegacia para responder ao processo.

A novela Paraíso Tropical foi escrita por Gilberto Braga e exibida originalmente em 2007, no horário nobre da Globo. Com 179 capítulos, a trama conta com um elenco formado por Alessandra Negrini, Fábio Assunção, Glória Pires, Wagner Moura, Camila Pitanga, Marcello Antony e Vera Holtz, entre outros nomes conhecidos do público.

