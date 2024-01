“Outra que se entope de pílulas?” Christina Aguilera impressiona com transformação física

Mais uma celebridade se junta à lista de famosos que impactaram com sua grande mudança física, especificamente, ao perder várias medidas e ganhar um corpo escultural. Desta vez, foi a cantora Christina Aguilera que surpreendeu seus fãs em um show que deu as boas-vindas a 2024. Mais sensual do que nunca, ela exibiu seu físico.

Las Vegas, nos Estados Unidos, foi o palco onde ela exibiu sua deslumbrante silhueta, ostentando diferentes mudanças de vestuário durante o show. Ela teve variações de peso, pois no início de sua carreira se manteve magra, mas depois ganhou peso ao longo dos anos, especialmente após 2008, quando teve seu filho.

Mas decidiu que era hora de cuidar de seu bem-estar emocional e corporal, então dedicou tempo, paciência e disciplina para alcançar ambos os objetivos. No ano passado, lançou sua música "Não é que sinto sua falta", dedicada a seu pai, para encerrar a Gestalt do relacionamento conturbado que teve com ele. E em 2021, ela disse à revista Health que "odiava ser muito magra", e essa é uma das razões pelas quais a artista se concentrou em ter uma figura com a qual se sentisse confortável.

Aos 43 anos, ela alcançou isso. Como conseguiu? Bem, comendo refeições equilibradas e fazendo muito exercício, como todas as celebridades que conseguiram essas mudanças drásticas. Naquela ocasião, ele afirmou que “frutas e legumes de cores brilhantes” todos os dias, algo conhecido como a dieta arco-íris, que complementou com apenas consumir 1600 calorias por dia.

A revista ¡Hola! mencionou que Christina também se mantém muito ativa com exercícios de todos os tipos, como boxe (seu favorito), yoga, exercícios cardiovasculares e treinamento de força, que ela faz até cinco vezes por semana. Mas, apesar da consistência e do longo tempo que ela dedicou para perder 20 quilos nos últimos anos, muitos não acreditam que isso seja apenas devido a isso e acham possível que ela também tenha recorrido a medicamentos para perda de peso.

“Outra que toma pílulas?”, “Queres ozempic como Christina Aguilera”, “Corpo de Ozempic”, “Ozempic rainha, tão óbvio” e “Ozempic aqui fazendo maravilhas, deixa eu ir buscar uma agulha”, foram alguns dos comentários deixados pelos internautas na rede social X. E é que o medicamento, que originalmente serve para a diabetes, está sendo usado também para emagrecer.

Algumas celebridades não hesitaram em admitir que recorreram a este remédio para perder algumas medidas, como Lady Gaga, Kim Kardashian e Elon Musk. Este é injetado e tem tanto sucesso porque é muito mais eficaz do que outras drogas para perda de peso.