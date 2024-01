O que aconteceu com os 16 sobreviventes de ‘A Sociedade da Neve’? Dois deles já faleceram

Quase 52 anos após o acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia nos Andes, a Netflix lançou um novo filme que conta a história da luta dos seus passageiros: A Sociedade da Neve.

Dirigido pelo cineasta espanhol Juan Antonio Bayona, o longa-metragem é uma adaptação do livro homônimo do escritor e jornalista uruguaio Pablo Vierci sobre a chamada tragédia dos Andes.

Foi no dia 13 de outubro de 1972 quando o avião que transportava a equipe de rúgbi uruguaia Old Christians colidiu com uma montanha enquanto sobrevoava a cordilheira em direção a Santiago do Chile.

Dos 45 passageiros a bordo, apenas 29 sobreviveram ao impacto. Eles tiveram que enfrentar a fome, temperaturas extremas e também o fato de o mundo tê-los dado como mortos, mas eles queriam sobreviver.

Na luta pela própria vida, eles foram forçados a recorrer ao canibalismo com os corpos de seus companheiros mortos. Após dois meses se preparando, alguns deles saíram em busca de ajuda.

Finalmente, após dez dias de caminhada, encontraram um carregador no Chile que informou as autoridades para o resgate 72 dias depois do acidente. Apenas 16 sobreviventes voltaram para casa.

Cenas do filme 'A Sociedade da Neve' (Netflix © 2024)

Além de se basear no livro de Vierci, o diretor e sua equipe se reuniram com os sobreviventes para conhecer em primeira mão sua história. Eles até foram os primeiros a assistir ao filme.

"Todos os sobreviventes assistiram ao filme juntos em um cinema de Montevidéu vários meses antes de estar concluído", Bayona contou em uma entrevista exclusiva para a Netflix.

"Estavam nervosos porque não tinham lido o roteiro, mas no final adoraram a forma realista e autêntica com que sua história foi contada", revelou.

"Para mim, como diretor, foi um momento muito importante. Vê-los e ouvir suas reações me fez sentir tranquilo e grato. Nunca esquecerei esse dia", afirmou.

Cenas do filme 'A Sociedade da Neve' (Netflix © 2024)

Muitos dos que já viram A Sociedade da Neve se perguntam o que aconteceu com os 16 sobreviventes após o resgate ou como estão. Por isso, a seguir, contamos o que aconteceu com eles ao longo desses anos.

O que aconteceu com os sobreviventes de ‘A Sociedade da Neve’?

Dos dos 16 sobreviventes do acidente, apenas 14 ainda estão vivos atualmente. Os passageiros do voo 571 da FAU que já faleceram são Javier Methol e José Luis 'Coche' Inciarte.

O primeiro faleceu aos 80 anos de idade após uma batalha contra o câncer em 2015; enquanto o segundo partiu deste mundo com 75 anos completos devido a uma doença no meio de 2023.

Methol, Inciarte e parte dos sobreviventes deram palestras, entrevistas e escreveram sobre sua experiência no Vale das Lágrimas ao mesmo tempo em que vivem suas vidas. Continue lendo para saber mais sobre eles.

Fernando "Nando" Parrado

Parrado viajava no avião junto com sua mãe e sua irmã, que faleceram. Ele se recuperou de um golpe na cabeça que o manteve inconsciente e liderou a expedição que permitiu o resgate.

Após a tragédia e a perda de duas das pessoas mais queridas, ele se dedicou aos negócios de sua família: uma cadeia de lojas de ferragens. Ele também acabou se aventurando na televisão como produtor.

Antonio "Tintín" Vizintín

Vizintín é outro dos que saiu na expedição em busca de ajuda, mas decidiu retornar durante a jornada para ter mais suprimentos. Após o acidente, ele declarou que viveu outra desgraça.

E é que ele se divorciou de sua primeira esposa, depois se casou com outra mulher que faleceu em 1991 e ficou sozinho com dois filhos pequenos. Em seguida, reconstruiu sua vida e agora é feliz com sua parceira atual.

Roberto Canessa

Canessa foi fundamental na tragédia dos Andes, não apenas porque foi buscar ajuda com Parrado, mas também porque pôde cuidar dos passageiros feridos por ser estudante de Medicina.

Após retornar para casa, ele continuou seus estudos e se especializou em cardiologia infantil; ele se casou com sua namorada de sempre e teve três filhos. Durante sua carreira, ele ganhou três Prêmios Nacionais de Medicina.

Carlitos Páez

O filho do pintor Carlos Páez Vilaró obteve sua licenciatura como técnico agropecuário e fundou uma empresa de consultoria de comunicação e relações públicas nos anos seguintes ao acidente.

Ao mesmo tempo, ele deu palestras sobre suas experiências nos Andes e escreveu dois livros. Ele também lutou e superou o vício em drogas e álcool. Sua esposa faleceu, mas ele tem dois filhos e vários netos.

Gustavo Zerbino

Na sociedade formada nos Andes, Zerbino dedicou-se a encorajar os feridos a comer e proteger os pertences dos falecidos. Após a odisséia, ele entregou pessoalmente as lembranças aos familiares.

Também continuou jogando rugby e até fez parte da equipe do Uruguai. Além disso, iniciou um negócio químico que agora lidera e tem dado palestras motivacionais em vários países.

Adolfo 'Fito' Strauch

'Fito' Strauch foi outro dos passageiros chave na sobrevivência pelo sistema que inventou para derreter gelo e obter água. Após o resgate, ele se dedicou à exploração pecuária.

De acordo com o jornal ABC, atualmente ele vive com seu parceiro - com quem teve três filhos - no campo. Ele é um dos que acreditaram terem sido resgatados daquele glaciar em 1972 por intervenção divina.

Daniel Fernández Strauch e Eduardo Strauch

Os primos de Fito que sobreviveram também seguiram em frente com suas vidas. Daniel agora é engenheiro agrônomo e "especializou-se em uma empresa tecnológica em Montevidéu", de acordo com o ABC.

Assim como muitos dos sobreviventes, ele caminhou até o altar e enfrentou outros momentos difíceis quando sua esposa foi diagnosticada com câncer e seu filho sofreu um acidente que o deixou internado.

Por outro lado, Eduardo tornou-se um renomado arquiteto e artista plástico. Ele se casou e teve cinco filhos, mas preferiu manter um perfil baixo após o acidente dos Andes.

Moncho Sabella

Sabella, que viajou depois de ser convencido por Páez e 'Bobby' François, tornou-se um empresário prestigioso e casou-se depois de ser resgatado. Paralelamente, ele dá palestras motivacionais com sua experiência.

No início, decidiu não dar conferência em respeito aos familiares que perderam seus entes queridos nos eventos de 1972, mas eventualmente decidiu também contar e motivar com sua história.

Álvaro Mangino

Mangino, que quebrou a perna quando o avião caiu e Canessa conseguiu colocá-la de volta no lugar, se casou com sua namorada de sempre depois de se recuperar do que aconteceu na cordilheira.

Ele viveu no Brasil e trabalhou na área de condicionadores de ar. Hoje em dia, ele é feliz exercendo seu papel de avô com os netos que seus quatro herdeiros lhe deram.

Alfredo "Pancho" Delgado

"Pancho" sofreu graves lesões em suas pernas após o acidente e considera que sua maior contribuição foi contar ao mundo como os corpos dos passageiros mortos foram comidos.

O amigo de Numa Turcatti nunca mais quis se referir ao assunto que lhe causa profunda dor. Sabe-se que ele terminou seus estudos em Direito, abriu um escritório notarial destacado, casou-se e teve quatro filhos.

Roy Harley

O sobrevivente que ativou o rádio e tirou muitas das fotos que imortalizaram a odisséia nos Andes agora é engenheiro e continua dando palestras e entrevistas sobre essa experiência.

Pedro Algorta

Algorta formou-se em Ciências Econômicas, casou-se e mudou-se para a Argentina. Ele nunca falou publicamente sobre sua experiência nos Andes, mas 40 anos depois contou tudo em ‘As Montanhas Ainda Estão Lá'.

Além disso, ele deu palestras e entrevistas sobre o que viveu em sua juventude em várias ocasiões. Hoje, ele também é um homem de negócios bem-sucedido e pai de três filhos que residem na Espanha.

Roberto 'Bobby' François

Por fim, 'Bobby' François tornou-se produtor agropecuário, casou-se e teve seis filhos. Desde o incidente, ele também leva uma vida distante dos holofotes em sua fazenda.

François é um dos sobreviventes da tragédia que não quis voltar ao local onde o avião caiu. Fernández Strauch também não quer voltar, embora queira que suas cinzas sejam espalhadas lá.