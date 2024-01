Michael Bolton anunciou que tem um tumor cerebral: qual é o prognóstico de vida dado pelos médicos?

O reconhecido cantor e compositor Michael Bolton, de 70 anos, compartilhou uma notícia chocante com seus seguidores e o público em geral. Através de um comunicado oficial, o artista revelou que recentemente foi diagnosticado com um tumor cerebral, o que o levou a passar por uma cirurgia de emergência.

Em suas próprias palavras, Bolton expressou: "logo antes das festas, descobri que tinha um tumor cerebral, que exigia uma cirurgia imediata. Graças à minha incrível equipe médica, a cirurgia foi um sucesso".

O artista, conhecido por sucessos atemporais e uma carreira que abrange décadas, anunciou que vai tirar uma “pausa temporária” para se concentrar em sua recuperação. Este período de pausa envolve a suspensão de alguns de seus shows programados.

No mesmo comunicado, Bolton compartilhou seu pesar pela necessidade de decepcionar seus admiradores, mencionando: "Sempre é o mais difícil para mim decepcionar meus fãs ou adiar um show, mas não duvidem que estou trabalhando duro para acelerar minha recuperação e voltar a me apresentar em breve".

O positivo do caso é que parece que o tumor não avançou o suficiente para interromper sua carreira. Segundo ele mesmo diz, a recuperação está bem encaminhada e mais cedo ou mais tarde ele estará de volta aos palcos.

Michael Bolton é um ícone da música pop e balada, nascido em New Haven, Connecticut. Ele tem uma carreira que se estende por várias décadas e deixou uma marca indelével na indústria musical.

Bolton tornou-se famoso na década de 1980 e manteve seu status como um dos intérpretes mais respeitados e queridos. Com uma voz distintiva e emotiva, ele entregou baladas inesquecíveis como ‘How Am I Supposed to Live Without You’, ‘Said I Loved You... But I Lied’ e sua versão de ‘Time, Love and Tenderness’.

Ao longo de sua carreira, ele conquistou prêmios e reconhecimento, incluindo dois prêmios Grammy. Seu impacto na música pop e romântica perdura, e seus fãs esperam ansiosos por sua rápida recuperação para poderem desfrutar novamente de seu talento no palco.