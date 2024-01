Metallica, AC/DC e outros grandes nomes do rock internacional fazem shows no Brasil em 2024

O ano de 2024 promete muitas emoções para os fãs do rock! Além da edição comemorativa do Rock in Rio que promete trazer grandes nomes internacionais para a Cidade do Rock, shows de bandas icônicas estão sendo anunciados a todo momento.

Depois do Summer Breeze Brasil 2024 confirmar a vinda de lendas do heavy metal para um festival de 3 dias ainda no primeiro semestre de 2024, e do Iron Maiden confirmar duas apresentações em São Paulo em dezembro, novos anúncios devem ser realizados nas próximas semanas.

Conforme informações do jornalista José Norberto Flesch, outros quatro grandes nomes do rock internacional devem passar pelas terras brasileiras ao longo do ano.

Em uma publicação feita por meio de suas redes sociais, Flesch afirmou que Metallica, AC/DC, Depeche Mode e Tears For Fears devem anunciar em breve os detalhes de suas passagens pelo Brasil.

Shows confirmados para 2024 no Brasil!



Beyoncé

Metallica

Madonna

AC/DC

Depeche Mode

Tears For Fears



Anúncios oficiais em breve ❤️



E fiquem ligados que tem mais coisas chegando 👀 — José Norberto Flesch (@jnflesch) January 6, 2024

Possíveis atrações do Rock in Rio?

Como as datas das passagens das bandas ainda não foram confirmadas, bem como o local dos shows, não demorou muito tempo para os fãs começarem a se questionar sobre a possibilidade dos shows serem realizados durante o Rock in Rio 2024.

Anteriormente, ao falar sobre uma possível passagem do AC/DC no Brasil, Flesch também afirmou que os shows aconteceriam entre os meses de setembro e outubro, mesma época em que ocorre o festival.

Vale lembrar que a edição deste ano do Rock in Rio marca a comemoração de 40 anos do evento e promete ser a maior da história.

Até o momento, nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão, Gloria Groove, Os Paralamas do Sucesso e Luisa Sonza estão confirmados no line-up do festival.

No momento, os ingressos na modalidade Rock in Rio Card estão esgotados, e uma nova venda deverá ser realizada no dia 11 de abril.

