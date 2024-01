Kate Middleton e William: sua filha, a princesa Charlotte, é um clone da rainha Isabel, e esta foto comprova isso

Quando os filhos do príncipe William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, participam de eventos públicos, roubam todas as atenções.

Assim aconteceu no dia 25 de dezembro, dia de Natal, quando os Windsor se deslocam até Sandringham, a residência que usam há anos, localizada a leste da Inglaterra, para celebrar o clássico serviço religioso.

Mas dos irmãos, quem se destaca pela simpatia e encanta a todos os presentes é a princesa Charlotte, a única filha dos príncipes de Gales. Mas desta vez, foi a grande semelhança que ela tem com a Rainha Elizabeth II que a levou ao centro de todas as atenções.

Com silhueta e rosto de rainha

De acordo com a revista Bazaar, as imagens da princesa britânica com um delicado vestido-casaco em tom verde com lapela preta e duplo abotoamento, sem dúvida, foram as silhuetas favoritas da soberana, que logo inundaram as redes sociais, permitindo que especialistas reais e fãs fizessem comparações com a que foi Rainha da Inglaterra por sete décadas, Elizabeth II.

Kate Middleton e William: sua filha, a princesa Charlotte é um clone da Rainha Elizabeth e esta foto o demonstra A princesa Charlotte é o retrato de Elizabeth II (Archivo / MARK CUTHBERT/Foto: Getty Images)

Também aconteceu com a imagem do cartão de Natal da família em 2021, quando a revista Vanitatis retirou uma foto do seu arquivo histórico da rainha Elizabeth II e a comparou com a de Charlotte e “a semelhança é inegável”.

Não apenas se parecem fisicamente, mas também na maneira peculiar de posar, com uma segurança e compostura mais próprias de um adulto do que de uma criança, algo que também era muito característico da monarca em sua infância.

Outras comparações

Esta não é a primeira vez que existe a comparação da princesa Charlotte com outros membros da realeza britânica.

No início de 2020, uma imagem se tornou viral na qual muitos o confundiam com seu pai e futuro herdeiro do trono britânico, o príncipe William.

O próprio protagonista falou sobre isso em um de seus eventos e perguntou à mídia: “Sou eu? Porque se parece muito com Charlotte. É incrível.” Uma resposta que confirmava uma tendência que estava sob os holofotes há meses.