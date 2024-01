Joe Jonas e Stormi Bree são vistos juntos no México

Joe Jonas e Stormi Bree são fotografados juntos no México (Redes Sociales)

Joe Jonas passou por uma série de complicações em sua vida pessoal, já que terminou seu relacionamento com Sophie Turner, o que o levou a lidar com questões legais sobre a custódia de suas filhas; semanas após a polêmica, o cantor estaria dando uma nova chance ao amor com Stormi Bree.

Sophie Turner e Joe Jonas mantiveram um dos relacionamentos mais estáveis no mundo do entretenimento nos Estados Unidos, no entanto, de forma repentina anunciaram sua separação, deixando muitas dúvidas sobre os motivos que os levaram a tomar a decisão de se separarem.

Internautas aseguran que Joe Jonas tiene novio y fue la razón de su divorcio con Sophie Turner. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM)

Joe Jonas é flagrado em um encontro com Stormi Bree

Após várias semanas de polêmica entre o cantor e a atriz, tudo indica que o membro dos Jonas Brothers estaria iniciando um novo capítulo em sua vida amorosa com a modelo Stormi Bree.

O casal foi flagrado por vários repórteres no aeroporto privado de Cabo San Lucas, México; ambos tentaram passar despercebidos ao usar roupas informais; no entanto, não funcionou, pois os fotógrafos conseguiram capturar imagens deles juntos.

Os rumores sobre um novo romance se intensificaram depois que Joe Jonas compartilhou uma foto da praia, pois algumas horas depois foi revelado que os Jonas Brothers fizeram uma apresentação privada em um hotel em Los Cabos, para comemorar o Ano Novo.

Quem é Stormi Bree?

Stormi Bree tornou-se uma das modelos mais populares da indústria nos Estados Unidos, com apenas 33 anos conseguiu consolidar sua carreira em diferentes aspectos, já que também participou de alguns filmes como 'Boyle's Hunch' e 'Winter's Dream'.