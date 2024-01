Jeffrey Epstein: o que realmente aconteceu com a ‘Ilha dos pedófilos’?

Little Saint James, ilha de Jeffrey Epstein Captura de tela

Em agosto de 2020, um homem se infiltrou na infame ilha de Little St. James, localizada nas Ilhas Virgens Americanas e conhecida pelos moradores como ‘ilha dos pedófilos. Esse homem era Andy Bracco, que testemunhou sobre o que acontecia na ilha onde Jeffrey Epstein cometia a maioria dos seus crimes de tráfico sexual infantil.

De acordo com os promotores do caso Epstein, esta ilha foi o centro da rede internacional de abuso sexual, onde meninas de até 14 anos foram confinadas e agredidas. O que aconteceu com a ilha desde a morte de Epstein em 2019 e em que estado ela se encontra agora?

Em 22 de abril de 2021, as equipes de demolição derrubaram a mansão de Epstein em Palm Beach, Flórida, abrindo caminho para uma nova casa destinada a apagar sua memória. Não é o mesmo caso para Little St James, que Epstein gostava de chamar de "Little St Jeff", pois parece ter mudado pouco desde os dias em que Epstein a transformou em sua residência principal, protegida dos olhos e lentes intrusas de governos e jornalistas.

A ilha continuaria protegida por muita segurança

Segundo Bracco, a ilha ainda estava protegida por sistemas de segurança em agosto de 2020. "Houve uma parte muito preocupante quando não percebemos o que acredito ser uma câmera infravermelha perto da torre de comunicação", declarou à Newsweek. "Estava apontada diretamente para nós e, se houvesse um sensor na nossa frente e de acordo com o software que eles tinham, poderia ter disparado um alarme. Então tivemos que nos apressar".

O The Sun relatou do mesmo testemunho que "há segurança ativa lá... a rota que tomamos evitou muitas câmeras na ilha, juntamente com os trabalhadores e os guardas".

Em abril deste ano, o Sunday Mirror relatou que os trabalhadores removeram um grande relógio de sol decorativo, várias esculturas e estátuas, e as iniciais "JE" gravadas no lado de um "templo" listrado de azul e branco, no estilo egípcio, no canto sudoeste da ilha.

“Parece que estão tentando apagar qualquer lembrança de Epstein da ilha”, comentou um morador ao Mirror. “Apesar de parecer um paraíso na terra, qualquer conexão com um homem como Epstein é ruim. Todos aqui só querem esquecê-lo e do que ele é acusado”.

Apesar de tudo isso, tanto Little St James quanto seu irmão mais velho, Great St James, que Epstein também comprou em 2016, têm atraído o interesse de compradores ricos.

De acordo com o Miami Herald, cuja investigação ‘Perversão da justiça’ em 2018 ajudou a desencadear a queda final de Epstein, há uma competição entre várias partes que planejam usar como residência privada, e alguns até assinam acordos de confidencialidade com o patrimônio de Epstein.