Harry Potter tem sua própria música trap, você ouviu?

Harry Potter tornou-se um ícone global da cultura pop graças ao impacto da saga literária composta por sete romances e a bem-sucedida série de filmes derivada. Apesar de terem se passado mais de dez anos desde a publicação do último filme e do livro que marcou o encerramento da série, o personagem continua sendo relevante e amado por aqueles que desfrutaram da leitura ou da experiência cinematográfica na época.

A influência de Harry Potter e o fascinante universo de magia centrado na escola Hogwarts é tão significativa que até as novas gerações adotaram a história de fantasia. Isso é refletido na integração de elementos potterianos em correntes musicais contemporâneas, como é o caso dos corridos tumbados.

Um exemplo notável é um artista que compôs, interpretou e gravou uma música com tema de Harry Potter no gênero regional mexicano. Esta peça musical, que incorpora trechos da história do jovem bruxo, rapidamente se tornou viral nas redes sociais, sendo amplamente elogiada por fãs tanto do subgênero musical quanto do universo de fantasia criado pela autora J.K. Rowling.

O que diz a letra do corrido tumbado?

Através do TikTok, este novo tema foi divulgado e aparentemente agradou a muitos, onde diz o seguinte:

"Órfão de pai e mãe, desde criança teve que usar roupas herdadas. E hoje carrega barras de ouro. Chamam-no de 'O Garoto que Sobreviveu'. Voldemort deixou nele sua cicatriz marcada, mas ele não se deixa abater por nada. Ele usa os dementadores como animais de estimação... E fez botas com a pele do basilisco...".

"Dragões, sereias, dores e aranhas grandes. Sempre está ativo com toda sua frota. Ele pegou seu primeiro pomo com a boca. Fez com que o senhor das trevas pagasse sua cota..."

Diante da curta duração da música, os fãs de Harry Potter têm expressado o desejo de que ela seja estendida para potencializar ainda mais seu sucesso, já que atualmente dura apenas um minuto, aceitando de forma positiva essa música.