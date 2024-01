Fuzuê: finalmente, Lampião e Mercedes se reencontram na novela da Globo

Finalmente, Lampião (Ary Fontoura) e Mercedes (Ana Lucia Torre) vão se reencontrar. O personagem da novela Fuzuê fica empolgado quando Emília (Cyria Coentro) diz a ele que sua mãe aceitou vê-lo.

Em cenas que vão ao ar a partir do capítulo deste sábado (13), o dono do Beco do Gambá tem um emocionante encontro com a antiga paixão e mostra que não esqueceu dos seus gostos, dando a ela um buquê de copos de leite, sua flor preferida.

Fuzuê: o destino de Lampião (Ary Fontoura) muda radicalmente (Fábio Rocha/Globo)

Mas apesar de todo o empenho, Lampião vai perceber que não vai ser fácil levantar o astral da amada, que passa por um quadro de desânimo grande.

O artista desabafa com Emília e Danilo (Vitor Maia) que acha que não fez bem em ter ido lá, mas é encorajado pelos dois a não desistir. Com o tempo e as várias tentativas de aproximação de Lampião, que vai até fazer uma serenata com a ajuda de Jefinho (Micael Borges), ela se entregará ao seu antigo amor.

Fuzuê: Ana Lucia Torre aparece vestida como Mercedes, a nova personagem da novela da Globo (Léo Rosario/Globo)

Luna aceita proposta de Nero

No capítulo desta quarta-feira (10), depois de ser revoltar com a falta de atitude de César (Leopoldo Pacheco) com Preciosa (Marina Ruy Barbosa) depois de a vilã ser desmascarada por Sabrina (Cristiana Pompeo), Luna (Giovana Cordeiro) decide sair da Conde de Montebello e aceita a proposta de Nero (Edson Celulari) de levar suas biojoias para a Fuzuê.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro), com Miguel (Nicolas Prattes) aceita proposta de Nero (Edson Celulari) (Divulgação/Globo)

O imperador fica animado com a notícia, diferentemente de César, que vai tirar satisfação com Nero e Bebel (Lilia Cabral) pela decisão da filha. Animada, a designer convida Julião (Romulo Arantes Neto) para trabalhar com ela na loja e em sua nova coleção que se chamará Tesouros do Brasil, inspiradas nas riquezas da Amazônia

Criada e escrita por Gustavo Reiz, com direção artística de Fabricio Mamberti, a novela da Globo segue com baixa audiência, mas, até o momento, a emissora segue com ela na programação.

