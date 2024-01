Berlim: final explicado da primeira temporada do prequel de ‘A Casa de Papel’

'Berlin' chegou a Netflix no final de dezembro do ano passado | (TAMARA ARRANZ/Netflix © 2023)

Dois anos após o desfecho de A Casa de Papel, o prequel da série Berlim chegou à plataforma de streaming com uma trama cheia de ação e romance, um elenco de luxo liderado por Pedro Alonso.

Ao longo de oito episódios, o spin-off segue o ladrão Andrés de Fonollosa enquanto lidera sua gangue para tentar cometer um dos roubos mais ambiciosos da história em Paris, França.

O final explicado da primeira temporada de Berlim

Já assistiu a ficção completa, mas ficou com dúvidas sobre o último episódio da história? Continue lendo para revisar os momentos-chave do explosivo desfecho da temporada, explicados.

Roi e Cameron conseguiram se esgueirar

O final de Berlim começa com a polícia cercando a van de Roi e Cameron, mas os criminosos colocaram alguns bonecos para que pareçam ser eles e escapam por túneis subterrâneos.

A polícia logo percebe e vai atrás do casal que está escondido no topo de uma caminhonete. Depois de um encontro que quase resultou em sua captura, eles deixam o veículo sair.

Dessa forma, a dupla escapa. Depois, eles pulam do carro justo quando estão cruzando a fronteira para a Espanha e têm uma despedida emocionante, mas Cameron volta correndo e beija Roi.

Cenas do último capítulo de 'Berlin' | (Netflix © 2023)

Bruce resgata Keila no hospital

Depois de descobrir que Keila tinha se estabilizado, Bruce invade o hospital onde sua parceira está em um carro da polícia com dois oficiais algemados dentro e rapidamente a encontra.

Ele carrega Keila até o carro e alguns medicamentos antes de partir. Em seguida, eles usam os remédios para temporariamente sedar os policiais, que são deixados amarrados em um barco ancorado.

Depois, Bruce e Keila embarcam em um barco rápido para escapar. Durante a viagem de fuga pelas águas, eles reconhecem seus sentimentos um pelo outro e compartilham um beijo para selar o momento.

Cenas do último capítulo de 'Berlin' | (Netflix © 2023)

Berlim e Damián escapam e se encontram com o bando

No entanto, enquanto fogem das forças policiais, Keila recebe uma ligação de Berlim dizendo que ele está preso no hotel com Damián. Ela então desliga as câmeras do prédio mencionado.

O movimento ocorre exatamente quando eles chegam à polícia, o que lhes permite sair disfarçados como funcionários do hotel. Depois, eles compram bicicletas e uniformes de alguns entregadores e deixam Paris.

Após conseguir evitar serem capturados, todo o bando se reúne em uma fazenda secreta no campo espanhol, onde não podem deixar de se sentir felizes por estarem juntos e com o grande prêmio ao seu lado.

Cenas do último capítulo de 'Berlin' | (Netflix © 2023)

Camille tenta chantagear Berlim

Enquanto tudo isso acontece, Camille se recupera da traição de Berlim e também descobre que seu marido, François, tem uma família. Cheia de dor, ela decide chantagear o primeiro com sua amiga.

O plano da mexicana é que o ladrão lhe entregue alguns dos bens que roubou em seu assalto. O reencontro entre os dois ocorre cinco meses após a fuga da gangue de ladrões.

Camille e Berlim encontram-se num hotel em Madrid, mas ela está com um microfone gravando tudo. Depois ela o retira secretamente para poder ter relações, mas ele percebe.

Cenas do último capítulo de 'Berlin' | (Netflix © 2023)

O protagonista então rouba e substitui as fitas gravadas durante o encontro, mas ainda decide dar parte do dinheiro do roubo. Ela vai embora com sua amiga e sua fortuna para começar uma nova vida.

Ao mesmo tempo, Berlim e Damião já estão planejando outro roubo em grande escala, o que poderia sugerir que haverá uma segunda temporada, mas a plataforma de streaming ainda não oficializou isso.

Cenas do último capítulo de 'Berlin' | (Netflix © 2023)

Berlim está disponível na Netflix desde 29 de dezembro de 2023.