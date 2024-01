BBB 24: Yasmin, Maycon e Giovanna no paredão; entenda como votar agora

Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna se enfrentam no primeiro paredão do BBB 24, que começou nesta segunda-feira (08). Um deles vai deixar o reality show da Globo no programa de quinta-feira (11), ficando menos de uma semana no confinamento.

Mas, nesta temporada, o voto do público funciona de forma diferente e, caso você ainda não entendeu ou não votou, preste atenção nas instruções abaixo.

Cadastro obrigatório

Agora o público precisa fazer um cadastro na página oficial do Big Brother Brasil. Segundo a Globo, o processo é muito fácil, já que os fãs do programa podem usar sua conta do Facebook ou do Google para se cadastrar. Depois disso, o usuário vai receber um e-mail para confirmação e ativar a conta.

BBB 24: Tadeu explica o novo sistema de voto no reality da Globo (Reprodução/Globo)

Mas não é só isso, no segundo passo do cadastro para a votação do BBB 24, é preciso fornecer um número de telefone válido e, em seguida, validar com um código que será enviado por SMS. Em seguida, é hora de informar os dados completos, como nome, idade e CPF, que será necessário para votar nesta temporada do Big Brother Brasil.

Novas regras para votar nos paredões

Para eliminar um dos participantes é preciso entender algumas regras. Durante todo o BBB 24, o público pode escolher entre duas modalidades e precisa se atentar a duas fases distintas. Além disso, votos de robôs ou qualquer mecanismo eletrônico é proibido.

BBB 24: Tadeu conversa com os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil (Divulgação/Globo)

Agora, no BBB 24, são duas modalidades diferentes e duas fases também, sendo que na primeira o público vota em quem deseja que permaneça e o eliminado será aquele que receber menos votos e na segunda etapa a votação será para eliminar um jogador.

Mas, a grande diferença está nas novas modalidades de votação: voto da torcida e voto único. A primeira é antiga, mas ganhou nome no BBB 24. Já na segunda, o público pode votar apenas uma vez no paredão da semana e para ter acesso a votação, o internauta precisa informar o número do seu CPF.

BBB 24: Wanessa Camargo vacila e deixa a prova do líder (Reprodução/Globo)

É importante ressaltar que durante toda a próxima temporada do Big Brother Brasil, cada modelo de votação terá o peso de cinquenta por cento e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

