Baterista da banda Scorpions, James Kottak morre aos 61 anos

James Kottak, ex-baterista da banda alemã Scorpions, faleceu na última terça-feira, dia 9 de janeiro. Segundo divulgado pelo G1, a confirmação sobre a morte do músico foi realizada pela filha de James, Tobi, por meio do portal TMZ. Até o presente momento não foi divulgada a causa da morte do baterista, que tinha 61 anos.

A carreira de James Kottak junto à banda alemã começou no ano de 1996 e foi encerrada no ano de 2016, quando o músico foi demitido do Scorpions por comportamentos inadequados que foram causados por seu problema com o álcool.

Em uma publicação realizada nas redes sociais, os integrantes do Scorpions lamentaram a morte do baterista:

“Notícias tristes, nosso querido amigo e baterista por 20 anos, James Kottak, faleceu aos 61 anos. James era um homem incrível, um excelente músico e um querido pai de família... Ele era nosso “irmão de outra mãe” e fará muita falta”.

Antes de tocar com a icônica banda, Kottak já tinha experiência no palco visto que integrava a banda Kingdom Come ao longo dos anos 1980. Ele chegou a sair em turnês com bandas como KrunK, Montrose, Wild Horses e Buster Brown.

Dependência de álcool e relacionamentos conturbados

Os problemas de James Kottak com o álcool não eram desconhecidos. Além de fazer com que o baterista fosse demitido da banda Scorpions, o vício também refletiu na vida pessoal do músico. Em 2022, durante uma entrevista, ele falou abertamente e confirmou não ter conseguido abandonar o consumo de bebidas alcóolicas.

James foi casado com a também baterista Athena Lee, irmã mais nova de Tommy Lee, do Motley Crue. O casamento durou de 1996 a 2010 e juntos os dois são pais de 3 filhos, Tobi, Miles e Matthew. A relação terminou de forma conturbada com uma briga pela guarda do filho mais novo do casal, Matthew, nascido em 1997.

