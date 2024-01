Ariana Grande anuncia o lançamento do single ‘Yes, And?’. / Foto: Instagram: @arianagrande Instagram: @arianagrande

Foi no mês passado de dezembro, quando a cantora, compositora e empresária de 30 anos, Ariana Grande, anunciou que estava trabalhando em seu sétimo álbum de estúdio e apenas algumas semanas depois, a intérprete revelou que o single ‘Yes, And?’ marca seu retorno à música.

"Estou tão cansada! Estou tão feliz e grata. Não sei, também sinto que peso 3.000 toneladas. A ideia de me mover é impossível. Não consigo compreender", disse Ariana Grande entre lágrimas na última foto da publicação onde anunciou o lançamento de seu próximo álbum.

Vale ressaltar que foi em 2020 quando Ariana Grande lançou seu último álbum de estúdio intitulado ‘Positions’, do qual se destacam 14 músicas no total e apenas um ano depois, ela lançou a versão deluxe ou de luxo, onde adicionou mais cinco músicas.

Ariana Grande anuncia o lançamento do single ‘Yes, And?’

E apenas duas semanas após este anúncio, Ariana Grande, através de suas redes sociais, compartilhou que a música 'Yes, And?' será seu próximo single, que será lançado na sexta-feira, 12 de janeiro. Vale destacar que com este single, marca seu retorno à música.

Para isso, a intérprete de 'Thank U, Next' compartilhou o que seria a capa oficial da música, onde ela pode ser vista usando um batom vermelho. Ela também marcou a gravadora Republic Records, o produtor e compositor Ilya Salmanzadeh e a fotógrafa e diretora criativa Katia Temkin.

Os fãs afirmam que após o lançamento de seu próximo material discográfico, Ariana Grande embarcará em uma nova turnê mundial, na qual ela fará uma diversidade de shows.