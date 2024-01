A história da Barbie estaria competindo no Oscar na categoria de Roteiro Adaptado

A próxima entrega dos prêmios Oscar poderia ter uma participante surpreendente na categoria de Melhor Roteiro Adaptado: ‘Barbie’.

De acordo com uma decisão da Academia, o roteiro do filme ‘Barbie’, escrito por Greta Gerwig e Noah Baumbach, foi oficialmente considerado uma adaptação do popular personagem da boneca.

A decisão da Academia de incluir o roteiro de ‘Barbie’ na categoria de Melhor Roteiro Adaptado tem gerado surpresa na indústria cinematográfica.

Barbie e Ken no carro da Barbielandia (Warner Bros. Pictures)

Embora tradicionalmente os roteiros adaptados venham do mundo dos livros e romances, existem alguns precedentes, como ‘The Lego Movie’, que foi considerado uma adaptação dos blocos de plástico Lego.

Enquanto Gerwig e Baumbach argumentaram que seu roteiro era original e não se baseava em uma obra literária prévia, a Academia considerou que o filme se baseia na cultura e no legado da Barbie como personagem pré-existente.

Abordagem única da Barbie

Segundo Greta, ‘Barbie’ procura dar uma nova perspectiva ao personagem icônico. Embora o roteiro não seja baseado em uma fonte literária específica, mergulha na rica história e no impacto cultural de Barbie ao longo das décadas.

A inclusão da Barbie na categoria de Melhor Roteiro Adaptado mudará o panorama dos prêmios Oscar.

Por enquanto, o filme competirá com produções destacadas como ‘Killers Of The Flower Moon’, dirigido por Martin Scorsese, e ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, seu concorrente direto.

Por outro lado, a categoria de Melhor Roteiro Original será afetada pela ausência de ‘Barbie’, o que aumentará a competição entre outras produções.

Enquanto isso, o debate sobre se o roteiro da ‘Barbie’ deve ser considerado adaptado ou não certamente continuará.

Enquanto alguns argumentam que o filme se baseia em um personagem existente e seu legado cultural, outros questionam se ele cumpre com os critérios tradicionais de adaptação.