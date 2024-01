Viúva de João Carreiro mostra mensagens antigas trocadas com o marido e lamenta: “E agora?”

Francine Caroline, viúva do cantor João Carreiro, que morreu aos 41 anos após complicações de uma cirurgia no coração, voltou a usar as redes sociais para desabafar após a perda do marido. Em postagem nos stories de seu Instagram, ela mostrou conversas antigas que teve com o sertanejo e lamentou: “Sofremos dias antes só por uma semana sem nos ver. E agora?”, escreveu ela.

A viúva já tinha feito desabafos semelhantes após a morte do marido, na noite do último dia 3 de janeiro. Em uma postagem feita no dia seguinte, ela compartilhou um vídeo mostrando uma homenagem ao cantor e falou de como estava se sentindo.

“Meu amor, eu tô [sic] em pedaços. Que dor no meu coração”, escreveu Francine, que estava com o sertanejo no hospital quando ele sofreu uma complicação durante uma cirurgia para colocar uma válvula no coração e não resistiu.

Depois da confirmação da morte do cantor, as demais postagens no perfil de Francine foram lotadas de mensagens de apoio dos fãs do artista e de seus seguidores.

Viúva de João Carreiro mostra mensagens antigas com o marido e lamenta a perda (Reprodução/Instagram)

Morte de João Carreiro

João Carreiro estava internado em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para colocar uma válvula no coração. Porém, não resistiu após complicações do procedimento, no dia 3 de janeiro. A confirmação da morte foi feita pela própria assessoria do sertanejo, em publicação nas redes sociais.

Momentos antes de entrar no centro cirúrgico, ele postou um vídeo descontraído no seu Instagram, brincando com a roupa que estava usando para a operação.

“Se eu ‘empacotar’, não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha”, disse o cantor, aos risos. Em seguida, ele explicou que ficaria afastado dos palcos por uns tempos, pois seria submetido a uma cirurgia cardíaca.

O cantor sertanejo João Carreiro morreu após as complicações de uma cirurgia de coração. Antes de passar pela operação, ele publicou um vídeo, onde diz que a roupa do hospital não combina com ele. pic.twitter.com/RBwvBl7Vhs — Metrópoles (@Metropoles) January 4, 2024

Pouco tempo depois, Francine postou uma mensagem nas redes sociais afirmando que o sertanejo já estava no centro cirúrgico. Na sequência, ela disse que a válvula já tinha sido instalada e o coração do marido funcionava sozinho.

Porém, horas depois, ela postou um texto pedindo orações para João Carreiro e, durante a madrugada seguinte, se manifestou sobre a morte. “Minha vida me deixou”, escreveu ela.

João Sérgio Batista Corrêa Filho, o João Carreiro, nasceu no dia 24 de novembro de 1982, na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. Seu corpo foi sepultado na cidade no dia 4.

Carreira

O sertanejo ficou conhecido por participar da dupla “João Carreiro e Capataz”, que fez muito sucesso na década de 2000. Ele se separou do parceiro em 2014 e, desde então, seguia carreira solo.

Entre os sucessos da dupla está a música “Bruto, Rústico e Sistemático”, que fez parte da trilha sonora da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009. Já o sucesso “O Bagulho é Louco, Mano” acumula 18 milhões de visualizações no YouTube.

