Terra e Paixão: após casamento, este é o destino de Anely no final da novela

Anely (Tatá Werneck) passa por uma reviravolta até o último capítulo de Terra e Paixão. Após casar por interesse com Natercinho (Daniel Rocha), a irmã de Lucinda (Débora Falabella) deixa tudo para trás e se entrega ao seu verdadeiro amor.

Em cenas da última semana da novela da TV Globo, a personagem muda completamente depois que Lucinda leva um tiro e fica entre a vida e a morte. Ao morar um tempo na casa da irmã para ajudar nos cuidados diários do sobrinho, ela começa a pensar na vida e no casamento.

Terra e Paixão: casamento de Anely (Tata Werneck) e Natercinho (Daniel Rocha) chega ao fim (Fábio Rocha/Globo)

Anely cancela a viagem de lua de mel e entra em pânico, deixando Natercinho sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo, Luigi (Rainer Cadete) deixa a fazenda de Antônio (Tony Ramos) e volta a morar na pousada de Nova Primavera, onde fica mais próximo do strepper da Globo.

A mudança do pilantra acontece quando ele começa a perceber que pode ser uma das próximas vítimas do vilão de Terra e Paixão, que está no fim e será substituída pelo remake de Renascer. O gatilho acontece quando o ricaço expulsa Irene (Gloria Pires)de casa.

Terra e Paixão: Anely (Tata Werneck) diz que ama Luigi (Rainer Cadete) (Paulo Belote/Globo)

Quando Anely decide o seu futuro?

A personagem vivida por Tatá Werneck decide o seu futuro nos últimos momentos da novela Terra e Paixão. Tudo acontece quando durante as visitas à irmã no hospital. Vendo Lucinda em coma, Anely desabafa sobre sua vida amorosa e fala tudo que sente.

O momento entre as irmãs é emocionante e leva Anely a pensar mais sobre sua vida. No hospital, ela fala com Lucinda como se estivesse consciente e, no momento de reflexão, lembra das palavras da personagem de Débora Falabella sobre encontrar um amor verdadeiro.

Terra e Paixão: Lucinda (Débora Falabella) acorda do coma em cena emocionante (João Miguel Júnior/Globo)

Depois disso, Natercinho e Anely se encontram e ela abre o coração para o atual marido e diz que reconhece as falhas de Luigi e sabe que ele é um vigarista, mas confirma que ama o italiano.

No final de Terra e Paixão, a streeper pede perdão ao ricaço e diz que deseja que ele encontre o seu verdadeiro amor também.

