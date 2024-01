Stephen Hawking é destacado em lista de Epstein como suposto participante em orgia com menores

A revelação da lista de Jeffey Epstein através de uma série de documentos judiciais que foram desclassificados nesta quarta-feira permitiu conhecer os nomes dos frequentes visitantes à ‘ilha da pedofilia’ do bilionário americano, entre os quais se destacaram os nomes de políticos, personalidades do mundo do espetáculo, homens de negócios e intelectuais, como o físico britânico Stephen Hawking.

Embora se esperasse que outros nomes que circularam recentemente estivessem nas mais de 170 páginas da lista, como Donald Trump ou um maior envolvimento de Michael Jackson na trama de abuso sexual de menores, Hawking chocou a opinião pública com sua surpreendente aparição, sob a alegação de que Jeffrey Epstein gostava de contar com intelectuais, além de supostamente ter participado de uma orgia com menores de idade.

Uma das vítimas, identificada como Virginia Giuffre, acusou a participação do físico em um encontro sexual com menores na ilha Little St. James, nas Ilhas Virgens, então Epstein tentou desacreditar suas afirmações pagando a familiares ou amigos para contradizerem sua versão dos fatos e ‘limpar’ o nome de Stephen Hawking.

Isso é mostrado em um e-mail exibido nos documentos do tribunal, no qual ele pede essas ações à sua fiel confidente e cúmplice, Ghislaine Maxwell.

"Pode-se oferecer uma recompensa a qualquer amigo, conhecido ou familiar de Virginia que se apresente e ajude a provar que suas acusações são falsas. A mais forte é o jantar de Clinton e a nova versão nas Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia com menores de idade", lê-se no documento.

Outra menção nos documentos que abalou a percepção sobre Stephen Hawking foi uma suposta declaração de uma testemunha no julgamento de Maxwell, onde supostamente afirmavam que o matemático gostava de ver anões nus resolvendo equações matemáticas em lousas altas; no entanto, isso acabou sendo falso, pois era uma imagem editada para fazer uma piada sobre sua inclusão no caso Epstein.

"A Stephen Hawking gostava de ver anões nus resolvendo equações complexas em um quadro muito alto", dizia a imagem alterada.

Nos documentos do tribunal, outros nomes surgiram, embora nem todos estejam relacionados com a trama de pedofilia e encontros sexuais que ocorriam na ilha.