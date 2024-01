Remake de Renascer: Sophie Charlotte aparece pronta para entrar em cena; confira!

Sophie Charlotte e Rodrigo Simas formam um dos pares românticos no remake da novela Renascer, que estreia no dia 22 de janeiro na TV Globo. Faltando poucas semanas para a adaptação escrita por Bruno Luperi entrar na programação da emissora, a famosa apareceu vestida de Eliana.

Nesta nova versão da novela clássica, que foi escrita inicialmente por Benedito Ruy Barbosa, a personagem é uma modelo bem-sucedida que larga sua carreira promissora para viver ao lado de José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos do protagonista.

Sophie Charlotte estreia apenas na segunda fase do remake de Renascer, quando a trama tem uma passagem de tempo e os filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) aparecem adultos.

Remake de Renascer: Sophie Charlotte interpreta a modelo Eliana (Divulgação/Globo)

Mas, o conto de fadas acaba e dá lugar às brigas intermináveis de Eliana e José Venâncio. No decorrer da novela da Globo, o público percebe que a personagem de Sophie não quer ser mãe e que o filho de José Inocêncio é muito ciumento e, com a bomba prestes a explodir, ela começa a se envolver com Damião (Xamã) e pensa em pedir o divórcio.

O personagem de Rodrigo Simas

No remake de Renascer, Rodrigo Simas vive José Venâncio, o “filho indesejado” do protagonista. O ator aparece apenas na segunda fase da novela da Globo e é irmão de José Augusto (Renan Monteiro), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr) e filho de Maria Santa (Duda Santos), que morre em seu último parto.

Remake de Renascer: ator Rodrigo Simas interpreta José Venâncio na segunda fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Mesmo sendo o único filho do protagonista de Renascer a conquistar independência financeira, o publicitário mais bem avaliado da região não consegue o carinho do pai e vive momentos conturbados em seu casamento com Eliana (Sophie Charlotte).

O elenco do remake de Renascer conta com Juliana Paes, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva, assim como também Gabriel e Almir Sater.

