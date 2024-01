Remake de Elas por Elas: paternidade de Giovanni vaza; Sérgio fica desesperado

A paternidade de Giovanni (Filipe Bragança) é um dos grandes mistérios do remake de Elas por Elas, mas alguns personagens sabem do passado envolvendo o nascimento do menino que foi registrado como filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano). Mas, aos poucos, tudo começa a ser revelado.

Em cenas futuras da novela das 18 horas na Globo, Sérgio (Marcos Caruso) e Míriam (Paula Cohen) deixam escapar que o herdeiro não é filho biológico do casal e Ísis (Rayssa Bratillieri), namorada dele, ouve tudo. Ela fica em choque e não sabe o que fazer.

Remake de Elas por Elas: Sérgio (Marcos Caruso) deixa escapar que Giovanni (Filipe Bragança) não é filho biológico de Helena (Isabel Teixeira) (Divulgação/Globo)

Tudo acontece quando a dupla, que não se gosta nem um pouco, acabam discutindo e durante a briga deixam escapar o segredo do jovem personagem de Elas por Elas. Neste momento, Isis está perto e acaba ouvindo tudo sobre o filho de Helena e Jonas na novela escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

O momento será muito complicado para o personagem interpretado por Marcos Caruso, que escondeu a notícia por anos. Agora, Adriana (Thalita Carauta), com quem se envolveu amorosamente no passado, e Isis, que é filha deste relacionamento relâmpago, sabem da verdade.

Remake de Elas por Elas: Ísis (Rayssa Bratillieri) descobre que Giovanni (Filipe Bragança) não é filho biológico de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano) (Estevam Avellar/Globo)

Na cena do remake, Sérgio vai suplicar para que a filha não conte nada para o seu neto, deixando ela com muitos receios. Será que Isis ou Adriana conseguem guardar o segredo de Giovanni?

Carol cai em golpe de Marcos

Marcos (Luan Argollo) vive dando golpes nas pessoas, principalmente na família. Agora, no remake de Elas por Elas, o suposto sobrinho de Natália (Mariana Santos) mostra que é mau-caráter e faz de tudo para se dar bem na vida, até namorar quem não ama.

Remake de Elas por Elas: Carol (Karine Teles) troca de namorado, mas cai em golpe (Estevam Avellar/Globo)

Em cenas futuras, o jovem apronta mais uma, mas o alvo será Carol (Karina Teles), que é amiga da personagem de Mariana Santos e cai na lábia do cafajeste. Incansável, o personagem vivido pelo ator Luan Argollo encanta Carol, após armar um falso sequestro na tentativa de arrancar dinheiro da família.

Acontece que Marcos consegue seduzir Carol durante os próximos capítulos do remake de Elas por Elas. Vulnerável, a protagonista da novela das 18 horas na Globo cai na lábia do jovem e aceita o pedido de namoro dele, sem saber que isso é mais um golpe.

