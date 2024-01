Quem não? Mulher cai no chão após ganhar um milhão de dólares

Mujer cae al suelo tras ganar un millón de dólares en Estados Unidos

O ano de 2024 começou e, com ele, milhões de pessoas fizeram desejos ou propósitos para realizá-los nos próximos 12 meses, mas qual é o mais comum? Embora seja impossível saber a resposta, muitos diriam que é “ser milionário”. Entre todas as solicitações, uma mulher conseguiu se tornar uma grande fortuna ao ganhar um concurso.

No programa, que foi transmitido nacionalmente, pode-se ver como a mulher competia pelo dinheiro, no entanto, ao saber que era a vencedora, não conseguiu conter a emoção e desabou no chão. De acordo com várias mídias, Pamela Bradshaw, nome da envolvida, se tornou a primeira milionária do Powerball deste ano.

“Pamela, você é uma milionária”, disse o apresentador do programa de televisão, sem pensar na reação que teria a sortuda. Ao ver a queda da agora milionária, sua filha subiu ao palco para dar um forte abraço nela. Para sorte da mulher, tudo ficou apenas em um susto simples que causou um pouco de nervosismo entre os telespectadores.

“Eu chorei no avião e chorei na Estátua da Liberdade. Simplesmente tem sido incrível”, declarou a mulher durante o programa de televisão. Por fim, a mulher expressou que gastará todo o dinheiro para poder comprar “uma casa própria que eu me sinta segura”.