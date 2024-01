Príncipe George se muda para internato tradicional aos 13 anos

O príncipe George, filho de Kate Middleton e do príncipe William, está programado para deixar a Lambrook School, onde estuda com seus irmãos, para ingressar no prestigiado internato católico Eton College. A transição está marcada para ocorrer quando o príncipe completar 13 anos, em julho de 2026. A decisão, aparentemente tomada pelo príncipe William, deixou Kate Middleton “de coração partido”, de acordo com uma fonte real consultada pelo portal “InTouch”.

Tradição e exclusividade: Eton College desde 1440

Fundado em 1440 por Henrique VI, o Eton College é um internato exclusivamente masculino, sendo uma das instituições mais antigas e prestigiadas do Reino Unido. Ao longo dos anos, a escola acolheu figuras notáveis, como o escritor George Orwell e o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. A referência à Eton até mesmo aparece em um dos livros da famosa série Harry Potter. No entanto, essa tradição e exclusividade têm seu preço, e estudar na Eton requer um desembolso mensal de aproximadamente R$ 25 mil.

Desafio da mudança: família real em transição educativa

William, Kate e filhos/ reprodução

A decisão de enviar o príncipe George para o Eton College destaca-se como um momento significativo para a família real britânica. Tanto o príncipe William quanto o príncipe Harry frequentaram essa renomada instituição de ensino. A mudança para um ambiente mais tradicional e exclusivo certamente marca uma transição educativa para o jovem herdeiro, levantando questões sobre as expectativas e a preparação para seu papel futuro.

Reflexo na comunidade e além: impacto da mudança real

A notícia da mudança de escola do príncipe George ressoa não apenas na esfera da realeza, mas também na comunidade em geral. A escolha do Eton College como destino educacional para o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico destaca a influência da tradição e da história na tomada de decisões da família real. O impacto dessa mudança será certamente observado de perto nos anos seguintes.

