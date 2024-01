Paraíso Tropical: traída, Ana Luísa muda radicalmente; Antenor se desespera

Ana Luísa (Renée de Vielmond) não vai suportar mais as mentiras envolvendo o seu casamento com Antenor (Tony Ramos) e vai pedir o divórcio em Paraíso Tropical. O momento decisivo acontece depois que ela flagra o empresário com a amante.

Cansada de viver um relacionamento de fachada, a personagem criada por Gilberto Braga vai decidir colocar um ponto final em seu casamento e ainda questiona o safado sobre o que realmente é amor.

“Amor? Você não sabe o que é isso. Você não entendeu ainda não? Eu não quero mais dormir ao seu lado, mais sentar à mesa com você, viver sob o mesmo teto com você, não quero mais olhar o seu rosto, ouvir a sua voz”, dispara Ana Luisa.

Paraíso Tropical: Tony Ramos interpreta Antenor Cavalcanti (João Miguel Júnior/Globo)

Nesta cena chocante de Paraíso Tropical, ela chama o personagem vivido por Tony Ramos de desprezível: “Eu não quero mais continuar casada com um homem que eu considero absolutamente desprezível”, sentencia a ricaça.

Antenor tenta dar a volta por cima

Percebendo que a esposa tomou sua decisão depois de flagrá-lo com Fabiana (Maria Fernanda Cândido), o empresário de Paraíso Tropical tenta manter a pose de bom marido e diz que cometeu um erro para tentar contornar a situação.

Antenor inventa que terminou tudo com a personagem de Maria Fernanda Cândido: “Eu terminei tudo com a Fabiana e ela foi demitida da empresa. Fiz isso por você, por nós, pelo nosso casamento. Por amor”, alega o cara de pau.

Paraíso Tropical: Fabiana (Maria Fernanda Cândido) é amante de Antenor (Tony Ramos) (Márcio de Souza/Globo)

Na cena , o empresário vivido por Tony Ramos na novela da Globo se mostra desesperado e faz uma proposta: “Ana, eu faço o que você quiser.Trabalho menos, diminuo o ritmo alucinante, volto mais cedo… faço qualquer coisa. Podemos viajar só nós dois, esqueço tudo, o que você quiser”, diz ele.

Mas, Ana Luísa não se deixa levar pela lábia do cafajeste e não muda sua decisão e entra com o pedido de divórcio.

