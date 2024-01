O consumo de drogas de Elon Musk preocupa líderes empresariais da Tesla e da Space X

Elon Musk fazendo careta Em 2018, Elon Musk interagiu fumando maconha no podcast de Joe Rogan (Pool/Getty Images)

O proprietário da Space X, Elon Musk, enfrenta uma nova controvérsia após o suposto uso de drogas psicodélicas, o que gera incerteza dentro do império empresarial.

De acordo com o jornal Wall Street Journal, executivos das empresas lideradas pelo bilionário sul-africano estão preocupados com o suposto consumo de LSD, cocaína, êxtase e cogumelos psicodélicos em festas privadas ao redor do mundo.

Esses indícios se intensificaram após Musk ter interagido fumando maconha no podcast de Joe Rogan em 2018. É de conhecimento público até mesmo o seu consumo de Ketamina, apesar de ele ter esclarecido que possui autorização médica para utilizá-la como antidepressivo.

Por sua vez, o dono da Tesla tem se envolvido em algumas difamações, como ter episódios de êxtase ocasionais, expressar ideias incoerentes e divagar em discursos durante eventos importantes. Além disso, ele escreve mensagens imprudentes em suas redes sociais sobre suas empresas.

Apesar das acusações do magnata estadunidense, seu representante legal, Alex Spiro, revelou à fonte mencionada anteriormente que seu cliente é constantemente submetido a testes antidrogas pela Space X, sem nunca obter um resultado positivo, por isso classificou as acusações contra ele como falsas.