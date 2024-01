Mingau, do ‘Ultraje a Rigor’, tem alta de hospital após quatro meses e segue tratamento em clínica

Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, o Mingau, baixista da banda “Ultraje a Rigor”, recebeu alta após passar quatro meses internado, em São Paulo. Ele estava desde setembro do ano passado no Hospital São Luiz - Unidade Itaim, quando foi baleado na cabeça quando estava em Paraty, no Rio de Janeiro. Agora, o músico seguirá o tratamento para reabilitação em uma clínica.

Mingau deixou o hospital na segunda-feira (8). De acordo com o boletim médico, o paciente estava respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico.

“Durante o período de internação na unidade, onde deu entrada no dia 3/9/2023, o paciente recebeu toda a assistência multiprofissional necessária e passou por três procedimentos cirúrgicos. Após tratamento de um quadro infeccioso nos últimos dias, a equipe médica avaliou que havia condições de alta com maior segurança”, destacou o hospital.

Em nota publicada nas redes sociais, a família do músico agradeceu a toda a ajuda e ressaltou que agora ele inicia uma nova fase de tratamento. “O Mingau agora entra em uma nova etapa de reabilitação. A família do baixista agradece todo o apoio e carinho recebidos. Conforme os resultados aparecerem, colocamos amigos e fãs a par. Gratidão”, dizia a publicação.

Enquanto esteve internado, Mingau passou por uma cirurgia emergencial logo após ser baleado. Depois, em 11 de setembro, foi submetido a um procedimento para diminuir a pressão no crânio e também uma traqueostomia.

O músico vinha apresentando melhora, abriu os olhos e logo passou a interagir com a filha, Isabella Aglio. Ele começou a fazer pequenos movimentos e, em dezembro passado, ele já tentava levantar do leito.

Agora, a expectativa é que o baixista ainda passe por uma cirurgia para fixar uma prótese na área do crânio atingida pelo projétil.

Filha mostrava evolução do baixista Mingau enquanto estava no hospital (Reprodução/Instagram)

Relembre o caso

Mingau levou um tiro na cabeça no começo no dia 3 de setembro de 2023, quando passava de carro, junto com um amigo, perto da Praça do Ovo, região conhecida pelo tráfico de drogas e controlada por traficantes, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Segundo o amigo que estava com o cantor, eles estavam indo fazer um lanche quando o carro foi atingido por disparos. A bala atingiu o lado esquerdo do crânio do músico e atravessou o crânio, deixando poucos resíduos.

Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia prendeu quatro. O último preso foi um rapaz de 29 anos detido em uma na Zona Rural de Taubaté, no interior de São Paulo.

Esse jovem preso estava na boca de fumo da região quando o carro de Mingau passou em alta velocidade com os vidros pretos filmados. Responsável por comunicar a chefia do tráfico do trânsito local, segundo uma testemunha ele teria gritado, ao avistar o carro de Mingau: “tá mandado”.

LEIA TAMBÉM: