Fuzuê: no hospital, Maria Navalha recebe diagnóstico assustador na novela

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo), mãe de Luna (Giovana Cordeiro), é diagnosticada com doença cruel (Fábio Rocha/Globo)

Após ficar na mira de bandidos, Maria Navalha (Olivia Araujo) vai parar no hospital e recebe um diagnóstico assustador. A mãe de Luna (Giovanna Cordeiro) fica entre a vida e a morte e ainda precisa lidar com as armações de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e César (Leopoldo Pacheco) em Fuzuê.

Em cenas que ainda vão surgir na tela da TV Globo, a personagem será internada e leva um susto daqueles ao receber o diagnóstico médico que revela uma doença grave, que será dita em breve ao público.

Fuzuê: César (Leopoldo Pacheco) assusta Maria Navalha (Olivia Araújo) com visita no hospital (Paulo Belote/Globo)

Mas, mesmo com a possibilidade de morrer nos próximos capítulos de Fuzuê, a mãe da protagonista da novela das 19 horas está disposta a investigar os segredos e intenções obscuras de César, que é seu ex-amante e pai de Luna.

Vilão visita Maria Navalha no hospital

Mas, o pai de Preciosa está sempre na frente e vai fazer uma visitinha para a ex. Na cena, Maria Navalha acorda e leva um baita de um susto ao ver César ao seu lado, acompanhado por Rejane (Walkiria Ribeiro). O momento deixa ela ainda pior e ainda levanta a possibilidade dele estar envolvido no atropelamento.

Fuzuê: atropelada, Maria Navalha (Olivia Araújo) vai parar no hospital e diagnóstico assusta (Estevam Avellar/Globo)

Maria Navalha levanta a hipótese de uma tentativa de assassinato por causa do tesouro da Dama de Ouro. É importante ressaltar que o vilão voltou à novela da Globo para colocar a mão na fortuna que foi herdada pela mulher e por Luna, que é sua filha biológica.

O acidente de Maria Navalha

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo) é assaltada e tesouro corre risco (Fábio Rocha/Globo)

A personagem vivida por Olivia Araujo em Fuzuê foi alvo de um golpe de Preciosa e Rui (Pedro Carvalho), que se aliou à filha de César. Na cena, Maria Navalha foi alvo de bandidos, que estavam de olho em sua bolsa cheia de dinheiro.

Ao tentar fugir da armadilha, a mãe de Luna acaba sendo atropelada e os bandidos conseguiram levar o dinheiro. Já ela é encaminhada ao hospital.

