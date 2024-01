Causa oficial da morte de Sinéad O'Connor é divulgada

A cantora e compositora irlandesa Sinéad O’Connor faleceu aos 56 anos em 26 de julho devido a causas naturais, conforme confirmado pelo legista. Descoberta em sua casa em Herne Hill, em Londres, a morte de O’Connor não foi considerada suspeita pelas autoridades.

O dia

O-Connor

Sinéad O'Connor foi declarada morta no local, encontrada sem resposta às 11h do dia 26 de julho. Sua família, em comunicado, expressou devastação, solicitando privacidade neste momento difícil. O trágico incidente seguiu-se à morte de seu filho de 17 anos, Shane, por suicídio em janeiro de 2022.

Lutas e Luto

O-Connor-1

Os tweets de O'Connor após a morte de Shane indicavam suas lutas emocionais, levando-a à hospitalização. Em junho de 2022, ela cancelou todos os shows agendados, decidindo não se apresentar pelo restante do ano. Seu último tweet, em 17 de julho, homenageou Shane, destacando a imensa dor e sensação de perda.

Batalhando contra demônios internos

Sinéad O’Connor enfrentou desafios de saúde mental ao longo de sua vida. Diagnosticada com transtorno bipolar, posteriormente revelou que foi um diagnóstico equivocado. Uma histerectomia radical em 2015 desencadeou pensamentos suicidas. Em 2021, ela revelou o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático complexo e transtorno de personalidade borderline.

Uma jornada conturbada

A cantora, nascida em 8 de dezembro de 1966, ganhou fama em 1987 com "The Lion and the Cobra". Sua icônica balada de 1990, "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince, a tornou uma sensação internacional. O’Connor, vencedora do Grammy, protestou famosamente no "Saturday Night Live" em 1992, rasgando uma foto do Papa João Paulo II para abordar o abuso sexual dentro da Igreja Católica.

Uma vida manchada por tragédias

A vida tumultuada de Sinéad O’Connor, marcada por abusos na infância e quatro casamentos breves, culminou em sua morte. Em sua autobiografia de 2021, ela revelou a intenção por trás da polêmica apresentação no "SNL", conectando-a a sua dolorosa história com a mãe, segundo o NYPost.