BBB 24: Wanessa Camargo vacila na estreia do reality; veja tudo que aconteceu

Depois de dizer muitos não à Globo, Wanessa Camargo aceitou o desafio de entrar no BBB 24, deixando os fãs do reality show empolgados. Mas, logo na primeira prova do líder, a cantora acabou vacilando e foi eliminada.

Durante a primeira prova de resistência da temporada, a famosa se distraiu e acabou cometendo um deslize e não foi perdoada pela produção do Big Brother Brasil. Na disputa pela liderança da casa, os brothers e sisters não podem apertar um botão, mas ela não resistiu.

BBB 24: tradicional prova de resistência abre a nova temporada do reality show na Globo (Reprodução/Globoplay)

“Agora apertei. Foi uma distração de novo. Eu estava aqui, cansei e apertei de novo sem querer”, disse Wanessa, que faz parte do camarote do BBB 24. Desta forma, a filha de Zezé Di Camargo tornou-se a sexta eliminada da primeira prova do líder do BBB 24.

Antes da cantora deixar a disputa que garante mais uma semana no reality show da Globo, Giovanna Pitel foi eliminada também por apertar o botão sem querer. Além dela, Nizam, Fernanda, Lucas Luigi e Rodriguinho também já foram eliminados da competição.

BBB 24: Wanessa Camargo aperta botão indesejável e está fora da primeira prova do líder (Reprodução/Globoplay)

Isabelle e Davi são os novos participantes

Desde domingo (07), o público tinha a missão de escolher dois novos moradores para a casa do BBB 24. Durante a competição, os fãs decidiram que Isabelle e Davi tinham mais chances de participar do reality. Eles disputaram a vaga com mais 11 candidatos, em votação aberta no Fantástico.

Nesta segunda-feira (08), dia da estreia da nova temporada do Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo no puxadinho do BBB 24 e anunciou que eles estavam dentro do jogo por decisão do público.

Durante o programa, o jornalista da Globo disse que Davi teve 60,94% da média dos votos e que Isabelle conquistou com 60,22% de média.

BBB 24: Isabelle e Davi entram no reality pelo voto do público (Reprodução/Globo)

Veja abaixo como ficou a votação

Isabelle

Média: 60,22%

Voto Único: 42,57%

Voto da Torcida: 77,87%

Votos Totais nas mulheres: 2.511.102

BBB 24: Tadeu Schmidt entra na casa da nova temporada (Manoella Mello/Globo)

Davi

Média: 60,94%

Voto Único: 65,46%

Voto da Torcida: 56,43%

Votos Totais nos homens: 901.171

