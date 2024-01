BBB 24: primeiro casal do reality da Globo formado; Giovanna Pitel revela tudo!

BBB 24: Tadeu conversa com os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil (Divulgação/Globo)

Não faz nem 24 horas que o BBB 24 começou e o primeiro casal pode ser formado em breve. Ao que parece, Nizam está de olho em Giovanna e, dentro do quarto Gnomo, a conversa sobre o romance envolveu Rodriguinho e Fernanda.

Durante uma conversa na madrugada desta terça-feira (09), Giovanna Pitel falou com Fernanda e Rodriguinho o possível primeiro casal da temporada do Big Brother Brasil e a dupla concordou com ela.

Segundo a sister, Nizam já demonstrou interesse em Giovanna nos primeiros momentos do confinamento: “Já mudei o casal. Nizam já está ali no negocinho com Giovanna”, disse Pitel.

BBB 24: Rodriguinho mira em primeiro casal do reality da Globo (Reprodução/Globo)

Em seguida, Fernanda e Rodriguinho confirmaram e chegaram a afirmar que também notaram o interesse do brother: “Giovanna é mais a cara dele. Você achou que era com quem?”, questionou o pagodeiro, que ouviu “Vanessa” da assistente social.

Neste ponto, Rodriguinho e Fernanda discordaram de Giovanna e afirmaram que Vanessa é muito nova: “Aquela criança lá? Não! Ela tem 22 anos”, respondeu o cantor de pagode, que está no camarote do BBB 24. Já Fernanda reafirmou que “Vanessa é muito novinha”.

BBB 24: Giovanna Leite pode compor primeiro casal da temporada (Reprodução/Instagram)

Fernanda ainda brincou e disse que Vanessa é um bom partido para o seu irmão, que tem 25 anos: “Ele é um bom menino. Ele é lindo, prestativo, cozinha, faz tudo. Ele tinha que estar aqui com a gente”, completa a sister.

Já Rodriguinho chegou a dizer que Giovanna é um mulherão e que faria um par bonito com Nizam. Por fim, Pitel conclui que eles já estão arrumando casamento no primeiro dia do BBB 24.

Anjo mais poderoso e castigos piores

O BBB 24 começou na noite desta segunda-feira (08), depois do capítulo da novela Terra e Paixão, e depois de definir a primeira liderança do reality show da Globo teremos a prova do anjo, dinâmica que não foi abandonada por Boninho.

BBB 24: Tadeu Schmidt comanda o reality que continua com o anjo e o monstro (Manoella Mello/Globo)

Segundo a Globo, o anjo do BBB 24 está mais poderoso e o monstro mais cansativo. Agora, o participante que ganhar a prova do anjo está automaticamente imune, ou seja, não corre o risco de ir ao paredão. Ele ainda pode imunizar um aliado ou aliada, como sempre aconteceu.

Mas, quem levar o castigo do monstro terá que aguentar ainda mais. Segundo a direção do Big Brother Brasil, neste ano, as punições podem ser mais longas do que os anos anteriores. Ao todo, 26 pessoas vão morar na casa do BBB 24, pelo menos no começo do reality show.

