Ariana Grande lança single ‘Yes, And?’

Foi no mês passado de dezembro, quando a cantora, compositora e empresária de 30 anos Ariana Grande anunciou que estava trabalhando em seu sétimo álbum de estúdio e apenas algumas semanas depois, a cantora revelou que o single ‘Yes, And?’ marca seu retorno à música.

“Estou tão cansada! Estou tão feliz e agradecida. Não sei, também sinto que peso 3 mil toneladas. A ideia de me mover é impossível. Não consigo compreender”, disse Ariana Grande entre lágrimas no último slide da publicação onde anunciou o lançamento de seu próximo álbum.

Vale ressaltar que foi em 2020 quando Ariana Grande lançou seu último álbum de estúdio, intitulado ‘Positions’, do qual são extraídas um total de 14 músicas e apenas um ano depois, ela lançou a versão de luxo, onde adicionou mais cinco músicas.

Ariana Grande anuncia o lançamento do single ‘Yes, And?’

E apenas duas semanas após esse anúncio, Ariana Grande, através de suas redes sociais, compartilhou que a música 'Yes, And?' será seu próximo single, que será lançado na próxima sexta-feira, 12 de janeiro. Vale destacar que com esse single, ela marca seu retorno à música.

Para isso, a intérprete de 'Thank U, Next' compartilhou o que seria a capa ou capa oficial da música, onde ela pode ser vista usando um batom vermelho. Ela também aproveitou para marcar a gravadora Republic Records, o produtor e compositor Ilya Salmanzadeh e a fotógrafa e diretora criativa Katia Temkin.

Os fãs afirmam que após o lançamento de seu próximo material discográfico, Ariana Grande embarcará em uma nova turnê mundial, na qual ela chegaria à América Latina para uma série de concertos.