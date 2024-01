Sucesso dos anos 80, ‘Escrito nas estrelas’ ganha nova versão e viraliza no TikTok

Quem gosta de olhar as novidades no Instagram e TikTok já deve ter se acostumado a escutar o trecho “Caso do acaso bem marcado em cartas de tarot” nas mais diversas publicações feitas em formato de vídeos curtos.

A frase em questão é uma parte da canção “Escrito nas Estrelas”, hit de sucesso nos anos 1980 na voz de Tetê Espíndola, e que recentemente ganhou uma nova versão que vem conquistando fãs nas redes sociais.

Com mais de 40 anos, a música foi composta por Arnaldo Black e Carlos Rennó, até mesmo chegou a figurar entre as mais ouvidas no Spotify Brasil, conforme publicado pelo G1.

A nova onda de virais começou depois que a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu teve um vídeo compartilhado no qual cantava e gesticulava a música “Escrito nas estrelas”, durante sua participação no reality show “A Fazenda”. Com a canção em alta após o meme, foi apenas uma questão de tempo até o título voltar às paradas de sucesso.

MARCIA FU É PRA VOCÊ! O compilado "Me Leva Pra Casa"/"Escrito Nas Estrelas"/"Saudade" de Lauana Prado entrou para o top 50 do Spotify Global em #42.pic.twitter.com/tAkQzEVHWx — AgitoPOP (@AgitoPOPnews) January 1, 2024

Uma nova versão

Quem também acabou viralizando foi a cantora Lauana Prado, que decidiu homenagear seus pais ao regravar o sucesso “Escrito nas Estrelas”, e acabou vendo seu nome explodir com a canção. Com isso, a versão da sertaneja a colocou no Top 30 artistas mais ouvidos do Brasil.

Parte do álbum “Raiz Goiânia”, a canção é apenas um dos hits de sucesso da música brasileira regravados com uma pegada sertaneja e que, somados ao talento da cantora, rapidamente a alçaram ao Top 5 Álbuns do Spotify Brasil.

Até o momento, mais de 1.5 milhões de vídeos foram publicados no TikTok com trechos da música na versão de Lauana, incluindo publicações realizadas por nomes conhecidos como Ana Castela, Gustavo Mioto, João Gomes, Mari Fernandez e Whindersson Nunes.

No Instagram, o áudio já passa de 300 mil utilizações em reels publicados na plataforma.

