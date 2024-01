Sandra Bullock realiza o último desejo de seu marido e faz todos chorarem

Sandra Bullock passou por um momento doloroso em 2023, após a morte de seu parceiro Bryan Randall, devido a uma Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) com a qual ele lidou por pelo menos três anos.

A atriz recebeu milhares de condolências ao saber da notícia, pois ela é uma das atrizes mais queridas e respeitadas de Hollywood e pelo belo relacionamento que tinha com o fotógrafo e modelo, com quem criava seus filhos adotivos: Louis e Laila.

Após seis meses do lamentável falecimento de Randall, foi revelado que a diva de 59 anos realizou um de seus últimos desejos e deixou muitos com um nó na garganta.

Sandra Bullock realiza o último desejo de seu namorado

Sandra Bullock decidiu cumprir o último desejo do fotógrafo, e foi sua irmã, Gesine Bullock, quem decidiu compartilhar o momento através de sua conta no Instagram.

O momento especial coincidiu com o que seria o 58º aniversário de Bryan, em 30 de dezembro passado, tornando-o ainda mais emocionante.

Sandra decidiu lançar as cinzas de seu parceiro em uma paisagem invernal ao lado de um rio, localizado nos arredores da cidade de Jackson Hole, nas Montanhas Rochosas do Estado de Wyoming.

No vídeo, podemos ver como a paz reina no lugar enquanto as cinzas do fotógrafo aparecem voando com o vento.

"Feliz aniversário, Bry. Sandy te levou ao rio, como prometido", escreveu Gesine junto com o vídeo.

Foi em 2015 quando o casal confirmou seu relacionamento, depois de se conhecerem em meio a um dos aniversários de Laila, onde Randall desempenhou o papel de fotógrafo. Desde então, ambos se tornaram inseparáveis, embora sempre tenham mantido seu relacionamento longe dos escândalos.

Desde a morte de Bryan, Sandra tem se mantido afastada das telas, pois mesmo antes de sua morte, ela havia anunciado sua aposentadoria da atuação para dedicar tempo à sua família, o que mais tarde foi interpretado como uma ajuda ao seu parceiro em momentos tão difíceis para ele.

Bullock iniciou o ano de 2024 encerrando um capítulo em sua vida que sempre permanecerá em seu coração e muitos esperam que, após seu luto, ela decida voltar ao cinema. Até o momento, ela decidiu se manter em silêncio e lidar com seu luto em sua intimidade.