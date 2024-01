Quem foi Jeffrey Epstein, o empresário americano acusado de pedofilia?

Mencionar o nome de Jeffrey Epstein é se referir a um homem que passou de um multimilionário com muito poder e sucesso a morrer como um cafetão que administrava sua própria rede de prostituição infantil.

Epstein era um financista e um influente empresário com várias propriedades em seu nome. Sua fortuna gigantesca foi construída através da criação de uma exclusiva empresa de gestão financeira, J. Epstein & Co., na qual apenas eram admitidos clientes extremamente ricos.

Essa empresa gerenciou a fortuna de cerca de US$ 1,3 milhão de Les Wexner, que era proprietário e diretor executivo da Limited Brands, cliente com o qual Epstein se destacou ainda mais. Foi também onde ele conheceu como cliente Ghislaine Maxwell, filha do magnata Robert Maxwell, que mais tarde se tornaria sua companheira sentimental e cúmplice.

O mundo da pedofilia de Jeffrey Epstein

Tudo começou em 2005, quando uma mulher ligou para a polícia de Palm Beach denunciando que sua enteada de 14 anos havia recebido US$ 300 por fazer uma massagem em um senhor de 50 anos em uma grande mansão, que também a obrigou a tirar a roupa.

Aí começaram as investigações, que superaram as denúncias, já que as autoridades descobriram um modo de operação diário. As adolescentes não paravam de passar pela luxuosa mansão de Jeffrey Epstein, às vezes até três por dia.

O recrutamento estava mecanizado, oferecendo às adolescentes entre 14 e 16 anos US$ 200 por sua massagem. À medida que a sessão avançava, ele pedia para elas se despirem. Em seguida, Epstein deitava na maca, nu, de barriga para cima, e tentava ter relações sexuais com elas. Além disso, ele propunha que voltassem com a promessa de mais US$ 200 se convidassem uma amiga para acompanhá-las.

Sua namorada, Ghislaine Maxwell, recrutava as garotas e até participava dos abusos, ameaçando as menores se elas se recusassem a repetir a experiência.

No dia 6 de julho de 2019, o milionário Epstein foi preso nos Estados Unidos ao retornar da França em um avião particular. Ele foi considerado culpado por administrar uma rede de tráfico de menores conhecida como Lolita Express em suas luxuosas residências em Nova York, Palm Beach e Manhattan.

Uma semana depois, ele foi encontrado morto no chão de sua cela. Suspeita-se que tenha sido uma tentativa de suicídio, bem como um ataque de seu companheiro de prisão ou de um ex-policial acusado de quatro homicídios.

Um grupo de hackers ‘Anonymous’ vazou em 2020 alguns arquivos com nomes de milionários e celebridades que solicitaram serviços de prostituição. Na lista aparecem: Donald Trump, Bill Clinton, Naomi Campbell, Michael Bloomberg, Kevin Spacey, Mick Jagger, entre outros.

Em 2024, com a autorização de uma juíza de Nova York, foi revelada a lista oficial das “amizades” de Jeffrey Epstein que visitavam a ilha.