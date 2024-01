Piqué teria cancelado seu casamento com Clara Chía Martí em 2024

Enquanto Shakira continua colhendo sucessos, seu ex Gerard Piqué tem tido mais dificuldade em sair ileso de sua polêmica separação com a colombiana, tudo isso depois de revelar sua infidelidade com Clara Chía Martí.

A divulgação dessa notícia causou tanto barulho que, até hoje, não apenas ele, mas também sua namorada e até seus próprios pais têm sido apontados não apenas pelos fãs da cantora, mas também pela própria compositora, que enviou mensagens contundentes por meio de suas músicas e redes sociais.

Desde então, Piqué se tornou uma das figuras mais odiadas do meio artístico, mas isso não impediu que, em várias ocasiões, o ex-jogador de futebol exibisse publicamente seu amor pela jovem estudante de relações públicas, com quem ele já teve viagens românticas.

Piqué e Clara Chía Martí. À direita, Shakira (Gareth Cattermole / @3gerardpique/Getty Images / Instagram)

Mas o romance dos espanhóis parece tomar um novo rumo, um que o catalão não havia explorado com Shakira e é que se disse que estaria prestes a chegar ao altar com Clara Chía, ou pelo menos isso era especulado até que recentemente se difundiu um rumor que apontaria para que esse plano fosse interrompido por uma poderosa razão.

A razão pela qual Piqué e Clara Chía não se casariam

Embora o romance entre Piqué e Clara Chía pareça estar indo muito bem, tanto que uma amiga próxima do casal, Anna Tormo, teria revelado uma nova foto deles em sua celebração de Ano Novo, as coisas podem ficar difíceis, ou pelo menos é o que informou o jornalista Jordi Martin, mas não seria Shakira a envolvida.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí celebrando con amigos Instagram: @annatorno (Instagram: @annatorno)

O paparazzi, que tem seguido de perto o casal, foi responsável por revelar que talvez este 2024 não seja o ano em que Piqué e Clara Chía subam ao altar, isso devido a que os pais da espanhola não aprovam o relacionamento e estariam fazendo de tudo para separá-los.

"A família de Clara Chía não gosta do Piqué, os pais não o querem. Ele não pode entrar na casa dos pais da jovem", revelou Jordi Martín.

Por que os pais de Clara Chía não aceitam o Piqué?

Piqué se tornou uma figura midiática desde o anúncio de sua separação com Shakira, mas este não seria o motivo principal pelo qual os pais de Clara Chía não o querem, existe outra razão por trás.

Diz-se que Clara Chía rompeu sua relação com seus pais por causa de Piqué, já que eles não aprovavam o relacionamento devido à diferença de idade entre os dois. Isso fez com que a espanhola nem sequer os visite, hospedando-se com uma amiga ou até mesmo com a secretária, enquanto o ex-jogador de futebol visita seus filhos em Miami.

Devido a Piqué não poder sequer pisar na casa de seus sogros, diz-se que ele teria tomado a decisão de cancelar seu casamento, entendendo que não terá a bênção dos pais de Clara Chía.