Novos filmes e um game do Mickey são anunciados após domínio público

Depois de cerca de 100 anos, ‘Steamboat Willie’ se tornou de domínio público. O que significa que a imagem da animação pode ser usada sem restrições.

Por esse motivo, poucas horas antes de o rato mais amado por todos, Mickey Mouse, se tornar de domínio público, muitos anunciaram sua aparição na tela de diferentes maneiras, seja em videogames ou filmes.

Qual é o videogame de terror com a imagem do Mickey?

Infestation 88 é o nome do novo jogo que agora tem a imagem de ‘Steamboat Willie’. Ele foi desenvolvido pela Nightmare Forge Games e apresentado pela Steam, a plataforma de distribuição de jogos que os desenvolvedores utilizam para anunciar seus próximos lançamentos.

Infestation é classificado como um jogo de survival-horror cooperativo e é criado para um máximo de quatro pessoas que serão responsáveis por exterminar pragas sinistras que são causadas pelas mesmas versões dos personagens clássicos, como Mickey. E, embora nunca seja feita menção ao personagem animado, há uma lenda de isenção de responsabilidade.

"Este jogo é inspirado em obras que agora são de domínio público. Esta criação independente não foi autorizada, patrocinada ou endossada de qualquer forma por qualquer autor original dessas obras. Todo o conteúdo deste jogo é utilizado de acordo com as diretrizes apropriadas de domínio público e não está afiliado, relacionado ou endossado por qualquer detentor de propriedade intelectual ou marca registrada existente", afirmam.

No entanto, este videogame ainda não está disponível, pois é um ‘jogo de acesso antecipado’, o que significa que foi anunciado apenas para envolver o público enquanto continua sendo desenvolvido.

Anunciam longa-metragem com imagem do Mickey

Poucas horas depois de ter começado o ano de 2024, foi lançado o primeiro teaser de um filme que conta a história de Alex no seu 21º aniversário. Ela trabalha à noite numa sala de jogos, onde os seus amigos tentam surpreendê-la. No entanto, tudo foge do controle quando um assassino mascarado tenta divertir-se à sua maneira, perseguindo os jovens pelo local. O filme é desenvolvido por Jamie Bailey, em colaboração com Simon Phillips.

Além disso, surge outro longa-metragem igualmente macabro, mas desta vez sob a direção de Steve LaMorte, que é conhecido pela paródia de terror ‘The Mean One’, baseada no conto infantil ‘O Grinch’. Por enquanto, a proposta não possui título, mas apresenta um rato sádico que atormenta os passageiros de uma balsa.